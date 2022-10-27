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الخميس 27 تشرين الأول 2022 ساعة 15:33

سورية تدين بشدة الهجوم الارهابي الجبان في مدينة شيراز

سورية تدين بشدة الهجوم الارهابي الجبان في مدينة شيراز
وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم: “تدين سورية بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الجبان الذي استهدف مزار شاهجراغ في مدينة شيراز الإيرانية، والذي أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عنه، وأدى إلى ارتقاء عدد من الأبرياء وجرح آخرين”.

وأكد المصدر أن هذا الاعتداء الإرهابي يظهر مجدداً أن الإرهاب أصبح إحدى الأدوات الرئيسية للسياسة الأمريكية لزعزعة استقرار الدول وضرب السلم فيها بهدف إخضاعها للتبعية الأمريكية.

وأضاف المصدر: “إن سورية إذ تجدد التعبير عن تضامنها ووقوفها الكامل مع إيران إزاء هذا الاعتداء الإرهابي الجبان والمؤامرة التي تتعرض لها فإنها تتقدم بخالص مشاعر العزاء إلى قيادة وحكومة وشعب إيران وعائلات الضحايا مع التمنيات بالشفاء العاجل للجرحى”.

وكان إرهابي من تنظيم “داعش” أطلق النار أمس على المواطنين داخل مزار أحمد بن موسى الكاظم شاهجراغ في مدينة شيراز، ما أدى إلى ارتقاء 15 شهيدا، بينهم نساء وأطفال وإصابة 27 شخصاً بجروح، فيما ألقت قوات الأمن القبض على الإرهابي المهاجم.
رقم : 1021324
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