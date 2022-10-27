استمرار الادانات الدولية لهجوم "شيراز" الارهابي في ايران

واعتبر ايرواني اليوم الخميس هذا الحادث، هجوما ارهابيا مرعبا ضد المدنيين بمن فيهم الاطفال والنساء واضاف: ان ايران تدين من جديد الارهاب بجميع اشكاله باعتباره تهديدا ضد الامن والسلام الدولي ومن المتوقع ان يقوم مجلس الامن بتنديد هذا الهجوم بشكل صريح وقوي.



يذكر ان هاجم ارهابي مسلح مساء أمس الأربعاء الزوار والمصلين في مرقد السيد أحمد بن موسى بن جعفر (عليهم السلام) في مدينة شيراز جنوب إيران، مما أدى لاستشهاد 15 شخص وجرح 27 آخرين.



وأفاد نائب محافظ فارس للشؤون السياسية، بأن عدد شهداء الهجوم الإرهابي الذي وقع مساء الأربعاء في مرقد السيد احمد بن موسى الكاظم (ع) في شيراز بلغ 15 شهيدا وعدد الجرحى 27 شخصا.



وندد الأمين العام للأمم المتحدة، "أنطونيو غوتيريش"، الحادث الارهابي الذي استهدف مرقد السيد احمد بن موسى الكاظم (ع) في مدينة شيراز جنوب البلاد، مشددا على ضرورة محاكمة الضالعين في الحادث الارهابي.



وفي سياق متصل أدانت البرلمانية التونسية السابقة "مباركة البراهمي" العملية الارهابية التي استهدفت زوار المرقد الطاهر للسيد "شاهجراغ" في مدينة شيراز جنوبي ايران.



وأعربت البرلمانية التونسية السابقة "مباركة البراهمي" في برقية لها عن تعازيها لسقوط شهداء وجرحى اثر الهجوم الارهابي على مرقدمرقد السيد احمد بن موسى عليه السلام في مدينة شيراز .



ومن جانبه فقد أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن تعازيه للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بعد الهجوم الإرهابي في شيراز، الذي أسفر عن وقوع ضحايا، كما أكد استعداده لزيادة التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.



وقال الكرملين اليوم الخميس، إن بوتين أعرب في برقية عن تعازيه لنظيره الإيراني في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مرقدا في مدينة شيراز، كما أكد "استعداد الجانب الروسي لزيادة تعزيز التعاون مع الشركاء الإيرانيين في مجال مكافحة الإرهاب".



وأشار الرئيس الروسي في برقية التعزية أنه من الصعب تخيل جريمة أكثر دناءة من قتل المدنيين، بمن فيهم الأطفال والنساء، داخل جدران مكان مخصص للعبادة.



وأضاف أن الإرهاب لا ينتهك القوانين فحسب، بل ينتهك أيضا قواعد الأخلاق الإنسانية.



وفي السياق ذاته دانت كل من الصين وتركيا وفنزويلا وارمينا واذربيجان وسوريا وباكستان و.. هذه الجريمة الارهابية .



وأسفر هجوم إرهابي نفذه مسلح أمس الأربعاء، في مرقد السيد احمد بن موسى الكاظم عليه السلام بمدينة شيراز عن استشهاد 15 شخصا وإصابة 27 اخرين بجروح.



ومن جهته استنكر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب بشدة العدوان الإرهابي الذي استهدف زوار مرقد شاهجراغ بن الإمام موسى الكاظم في مدينة شيراز وازهق حياة مؤمنين أبرياء في مرقد شريف ادى الى حصول مجزرة موصوفة انتهكت حرمته عصابة إرهابية تكفيرية سفكت فيها دماء المؤمنين في عمل وحشي جبان يندى له جبين الإنسانية .



ورأى الخطيب في الاعمال الإرهابية المتنقلة بين الدول الإسلامية استمرار لمحاولات فاشلة لبث الفتن بين المكونات الوطنية والإسلامية مما تستدعي تعاون هذه الدول لاجتثاث الإرهاب التكفيري ، مطالبا علماء المسلمين بتحمل المسؤولية الوطنية والاسلامية للقيام بكل ما من شأنه توحيد الصف الاسلامي في مواجهة العصابات التكفيرية .



وبدورها أدانت حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين "حماس" بشدّة الهجوم الذي استهدف مزار "شاهجراغ" بمدينة شيراز جنوب إيران، وخلّف عدداً من الشهداء والجرحى.



وأعربت الحركة في تصريح صحفي، اليوم الخميس، عن خالص التعازي والمواساة للجمهورية الإسلامية الايرانية قيادة وشعباً، ولعائلات الشهداء، سائلةً الله تعالى الرّحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين.