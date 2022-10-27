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الخميس 27 تشرين الأول 2022 ساعة 18:27

"الشيخ صبري"يدعو لتكثيف"التكاتف"في المسجد الأقصى

"الشيخ صبري"يدعو لتكثيف"التكاتف"في المسجد الأقصى
وشدد صبري على أهمية الحشد والسند في جميع الأوقات في المسجد الأقصى ، مع انطلاق دعوات جديدة للمشاركة الواسعة غدا الجمعة في حملة الفجر العظيم.

وذكر صبري أن توغلات المستوطنين المتكررة في الأقصى هي استمرار للعدوان المتجدد للاحتلال القديم على المقدسات الإسلامية ، مؤكدًا أن نضالنا وحقنا العقائدي في الأقصى ثابت وصالح حتى يومنا هذا وحتى وقت ساعة.

وتابع خطيب الأقصى: "لن نتنازل عن حقنا المشروع في المسجد الأقصى" ، مشيرا إلى أن كل محاولات الاحتلال لتهويده ستفشل في مواجهة صمود ورباط الفلسطينيين.

انطلقت دعوات فلسطينية وقدسية للتعبئة والتكاتف في المسجد الأقصى المبارك غدا الجمعة 28 تشرين الأول 2022 ضمن حملة الفجر العظيم.

وشددت الدعوات على أهمية مشاركة أهالي القدس والضفة الغربية والداخلية المحتلة في صلاة الفجر والجمعة ، دعما لمسيرة الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، مدينة القدس المحتلة ، التي تتعرض لمخططات تهويد مستمرة من قبل الاحتلال والمستوطنين.

وقالت الدعوات: "يا حماة الأرض والمقدسات ، قوموا لنصرة الأقصى، يا من بذلت أغلى وأغلى لمسيرة نبيك ومدينتك المقدسة. الأقصى ينتظر حشدك ورباطك في ساحاته".
مصدر : وكالات
رقم : 1021342
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