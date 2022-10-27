أمیر عبداللهیان: الأعداء يديرون مخططا متعدد المراحل لجعل إيران غير آمنة

وكتب وزير الخارجية على صفحته باينستغرام: كشفت هذه الجريمة بكل وضوح عن النوايا الشریرة لمحرضي الاغتيالات وأعمال العنف في ايران.



وتابع هناك معلومات موثوقة تفيد بأن الأعداء صمموا مخططا متعدد الاطراف والمراحل لزعزعة الامن في ايران مؤکدا لن نسمح بأن تكون المصالح الوطنية للجمهورية الإسلامية وأمنها ألعوبة بأيدي الارهابيين والاجانب الذين يتدخلون في شؤون البلاد ویتشدقون بحقوق الإنسان.



وأضاف:نتقدم بالتعازي انا وجميع زملائي في وزارة الخارجية باستشهاد عدد من الزوار المظلومين في هذه الجريمة الارهابية ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين.



وهاجم ارهابي مسلح مساء أمس الأربعاء الزوار والمصلين في مرقد السيد أحمد بن موسى بن جعفر (عليهم السلام) في مدينة شيراز جنوب إيران، مما أدى لاستشهاد 15 شخص وجرح 27 آخرين.



وأفاد نائب محافظ فارس للشؤون السياسية، بأن عدد شهداء الهجوم الإرهابي الذي وقع مساء الأربعاء في مرقد السيد احمد بن موسى الكاظم (ع) في شيراز بلغ 15 شهيدا وعدد الجرحى 27 شخصا.



