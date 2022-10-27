الصفحة الرئيسية
0
الخميس 27 تشرين الأول 2022 ساعة 18:31

الرئيس الايراني: نواجه اليوم حرب الارادات

الرئيس الايراني: نواجه اليوم حرب الارادات
واضاف رئيسي اليوم الخميس في مراسم افتتاح مشاريع في مجال الطاقة والمحطات الحرارية في زنجان شمال غرب البلاد: ان العدو عندما يشهد تقدم الشباب الايراني في مختلف المجالات العلمية والصناعية والتكنولوجيا يسعىلحياكة المؤامرات لعرقلة هذا التقدم.

وندد رئيس الجمهورية بالهجوم الارهابي بمدينة شيراز واضاف: ان تنظيم داعش الارهابي تبنى هذا الهجوم ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو من صنع داعش وقدم الدعم له لاثارة الفوضى وانعدام الامن في المنطقة؟

وتابع ان الشعب الايراني واحرار العالم يتسائلون كيف تتشدق امريكا بحقوق الانسان بينما هي التي اعلنت رسميا انها صنعت داعش. الم يكن هولاء الشهداء في مرقد السيد أحمد بن موسى بن جعفر (عليهم السلام) في شيراز اناس ابرياء؟

واضاف ان سجل امريكا حافل بارتكاب الجرائم.

يذكر ان ارهابي مسلح هاجم مساء أمس الأربعاء الزوار والمصلين في مرقد السيد أحمد بن موسى بن جعفر (عليهم السلام) في مدينة شيراز جنوب إيران، مما أدى لاستشهاد 15 شخص وجرح 27 آخرين.

وأفاد نائب محافظ فارس للشؤون السياسية، بأن عدد شهداء الهجوم الإرهابي الذي وقع مساء الأربعاء في مرقد السيد احمد بن موسى الكاظم (ع) في شيراز بلغ 15 شهيدا وعدد الجرحى 27 شخصا.
رقم : 1021345
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السيد نصرالله: الإدارات الأمريكية المتعاقبة هي التي تحرك "داعش" والجماعات التكفيرية
السيد نصرالله: الإدارات الأمريكية المتعاقبة هي التي تحرك "داعش" والجماعات التكفيرية
استشهاد رائد بالحرس الثوري في طهران
استشهاد رائد بالحرس الثوري في طهران
27 تشرين الأول 2022
قائد الثورة : منفذوا هذه الجريمة النكراء سينالون جزاءهم بالتاكيد
قائد الثورة : منفذوا هذه الجريمة النكراء سينالون جزاءهم بالتاكيد
27 تشرين الأول 2022
قائد الثورة: لا شك في معاقبة مرتكب او مرتكبي هذه الجريمة النكراء
قائد الثورة: لا شك في معاقبة مرتكب او مرتكبي هذه الجريمة النكراء
27 تشرين الأول 2022
صندوق النقد الدولي... الاتحاد الأوروبي يغرق في خسائر الحرب الروسية - الأوكرانية
صندوق النقد الدولي... الاتحاد الأوروبي يغرق في خسائر الحرب الروسية - الأوكرانية
27 تشرين الأول 2022
رئيسي يعزي عوائل شهداء الهجوم الإرهابي في مدينة شيراز
رئيسي يعزي عوائل شهداء الهجوم الإرهابي في مدينة شيراز
26 تشرين الأول 2022
الوجه الآخر لموسم الرياض... تغطية على جرائم آل سعود بنشر الفساد في بلاد الحرمين
الوجه الآخر لموسم الرياض... تغطية على جرائم آل سعود بنشر الفساد في بلاد الحرمين
26 تشرين الأول 2022
بالتزامن مع يوم المرأة الفلسطينية.. ماذا عن الأسيرات داخل سجون الكيان؟
بالتزامن مع يوم المرأة الفلسطينية.. ماذا عن الأسيرات داخل سجون الكيان؟
26 تشرين الأول 2022
تصريحات ‘‘إسرائيلية‘‘ جديدة ..وغموض في الموقف السعودي حول التطبيع
تصريحات ‘‘إسرائيلية‘‘ جديدة ..وغموض في الموقف السعودي حول التطبيع
26 تشرين الأول 2022
غياب محمد بن سلمان من قمة الجزائر هرباً من الاعتراف بالفشل
غياب محمد بن سلمان من قمة الجزائر هرباً من الاعتراف بالفشل
26 تشرين الأول 2022
تحذيرات شديدة اللهجة من "أنصار الله" للصوص النفط اليمني
تحذيرات شديدة اللهجة من "أنصار الله" للصوص النفط اليمني
25 تشرين الأول 2022
بعد فشلها في إذکاء أعمال الشغب... الولايات المتحدة تناشد التفاوض مع إيران
بعد فشلها في إذکاء أعمال الشغب... الولايات المتحدة تناشد التفاوض مع إيران
25 تشرين الأول 2022
ما الذي كشفته الحرب الإعلامية الشرسة على إيران؟
ما الذي كشفته الحرب الإعلامية الشرسة على إيران؟
25 تشرين الأول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
صندوق النقد الدولي... الاتحاد الأوروبي يغرق في خسائر الحرب الروسية - الأوكرانية
بالتزامن مع يوم المرأة الفلسطينية.. ماذا عن الأسيرات داخل سجون الكيان؟
تصريحات ‘‘إسرائيلية‘‘ جديدة ..وغموض في الموقف السعودي حول التطبيع
غياب محمد بن سلمان من قمة الجزائر هرباً من الاعتراف بالفشل