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الخميس 27 تشرين الأول 2022 ساعة 18:33

عصيان طبي شامل في الضفة الغربية رفضاً لمرسوم رئيس السلطة

عصيان طبي شامل في الضفة الغربية رفضاً لمرسوم رئيس السلطة
وقررت النقابة "شطب وسحب مزاولة المهنة من الأطباء الذين وردت أسماؤهم في المرسوم الرئاسي، وفي مقدمتهم رئيس النقابة السابق نظام نجيب".

واعتبرت أن" قرار رئيس السلطة، اغتيال للنقابة وسحق للحريات ودفن لخيار الأطباء بانتخاب ممثليهم، وسحب الشرعية من المجلس المنتخب، وترسيخ سياسة التعيين بدل الانتخاب الديمقراطي."

ودعت "جميع الأطباء إلى عدم التعاطي مع مشروع القرار، مؤكدة أنها ستخاطب المؤسسات والفصائل وتضعها أمام مسؤولية فقدان مقر النقابة التاريخي في القدس، واستيلاء الاحتلال عليه كما حدث مع مؤسسات ومقرات أخرى".

ولفتت النقابة إلى أنها" بصدد تنظيم اعتصامات مفتوحة في جميع المدن ومخاطبة الجهات الدولية الطبية والحقوقية وسفراء الدول وممثلي الصليب الأحمر والاتحاد الأوروبي، ووضعهم بصورة الوضع الحرج، وما يترتب عليه من خطر حقيقي بانهيار المنظومة الصحية، وما قد يمس جموع الأطباء وعائلاتهم."

ووجهت "التحية لكل النقابات والجمعيات والهيئات المستقلة، التي استنكرت ورفضت القرار وطالبت بسحبه بشكل فوري".

وعبّرت عن "امتنانها من موقف نقابة الأطباء الأردنيين برفض هذا القانون وتمسكها بخيار الأطباء الديمقراطي، ودعم ممثلها المنتخب شوقي صبحة وزملائه في النقابة وحذرت من المساس بحقوق الأطباء وجميع الممتلكات والمقرات التابعة لها".
مصدر : وكالات
رقم : 1021348
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