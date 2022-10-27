هجوم شيراز الارهابي..ومخطط امبريالي صهيوني لتخريب ايران

بالمقابل، شدد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، على أن هذا الهجوم الارهابي "لن يمر دون رد"، محملا أعداء إيران مسؤولية اللجوء للعنف.



وأكّد رئيسي في رسالة تعزية أن "أعداء إيران ينتقمون بسبب يأسهم وفشلهم"، مشيراً إلى أن "أعداء إيران يريدون عبر إحداث انقسام في صفوف الشعب الانتقام من تطوّر البلاد".



وفي السياق، قال رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، إن "الأعداء فشلوا في تحقيق أهدافهم المشؤومة فلجأوا إلى طريقة الإرهابيين التكفيريين"، وذلك تعليقاً على الهجوم الإرهابي.



وأكّد قاليباف أن "هذه المأساة هي إتمام الحجّة على كل من هيأ الأرضية لأعمال الشغب خلال الأسابيع الماضية".



كذلك علّق وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، على العمل الإرهابي في شيراز، ورأى أن "هذا العمل كشف مؤامرات العدو"، وأنه "مثال آخر لجرائمه".



وقال وحيدي إن "أعمال الشغب دخلت اليوم مسارات خطرة من قبل العدو بطرق أخرى"، مشيراً إلى أن "التيار الإرهابي استغل أجواء الشغب وقام بأفعاله، وعلى المسؤولين الأمنيين المراقبة بشكل أكثر دقة".



وفي سياق متصل فقد شجبت هيئة علماء بيروت، في بيان، العمل الإرهابي المجرم الذي طال المصلين في مدينة شيراز في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ودانت بشدة السكوت المريب ممن يتحرك حسهم الإنساني وتستفيق ضمائرهم في مكان دون آخر.



واضاف البيان: نرجو الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والأمن للشعب الإيراني الشقيق والعمل على دحر الأيدي العابثة بأمن البلاد والعباد وندعو الى معاقبة المرتكبين بشدة، ودعت "الى مزيد من الوعي والتنبه الى مكر وخبث الاعداء الذين يتربصون بكم من خلال التحريض والحض على التخريب ولا يريدون بكم سوى الشر كما يفعلون في العديد من منطقتنا.



وبدورها اعربت وزارة الخارجيَّة العراقية عن إدانتها للهجوم الإرهابيّ الذي استهدف مزاراً دينيَّاً في مدينة شيراز وأودى بحياة العشرات من المواطنين وإصابة آخرين.



وقالت الخارجية العراقية: اننا نُجَدد موقف حكومة العراق الثابت من الإرهاب والعنف وأيديولوجيا التطرف ونُشاطر حكومة وشعب الجُمْهُوريَّة الإسلاميَّة الإيرانيَّة ألم الحزن في هذه الأوقات ونُقدِّم التعازي الصادقة لعائلات الشهداء وندعو لهم بالرحمة والرضوان والشفاء العاجل للجرحى.



ومن جانبها دانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الليبية الهجوم الإرهابي الذي استهدف مرقدا دينيا في مدينة شيراز الإيرانية، وأسفر عن استشهاد 15 شخصا وإصابة أكثر من 40 آخرين.



وقالت الوزارة إنها تتابع تصاعد أنشطة وتحركات المجموعات الإرهابية، مستنكرة تلك الأعمال التي تخلف ضحايا وأضرارا، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.



وقدمت الوزارة تعازيها إلى المسؤولين الإيرانيين في ضحايا الحادث، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، وأكدت دعم ليبيا لإيران في محاربة الإرهاب بكل أشكاله.



وأعربت سلطنة عُمان عن تعازيها لإيران في ضحايا الهجوم الارهابي الذي وقع في مدينة شيراز (جنوب).



وأعربت الخارجية العمانية في بيان لها عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لذوي الضحايا ولحكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة في الهجوم الذي استهدف مرقد السيد احمد بن موسى الكاظم (ع) في مدينة شيراز جنوب إيران مساء أمس الأربعاء.



وأكدت سلطنة عمان في بيان صادر عن وزارة الخارجية موقفها الثابت في إدانة العنف والإرهاب بكل أشكاله.