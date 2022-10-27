الصفحة الرئيسية
0
الخميس 27 تشرين الأول 2022 ساعة 20:38

توقيع الترسيم البحري بين لبنان وفلسطين المحتلة

توقيع الترسيم البحري بين لبنان وفلسطين المحتلة
وقّع كل من الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس وزراء كيان الاحتلال يئير لبيد، اليوم الخميس، اتفاق ترسيم الحدود البحرية.

وأوضحت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس عون وقّع رسالة تحمل موافقة لبنان على مضمون الرسالة الأميركية عن نتائج المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود الجنوبية.

وأكد عون أن "إنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، هو عمل تقني ليست له أي أبعاد سياسية أو مفاعيل تتناقض مع السياسة الخارجية التي ينتهجها لبنان في علاقاته مع الدول".

وقال إن "هذا الإنجاز يمكِّن لبنان من أن يصبح دولة منتجة ومصدِّرة للغاز والنفط بعد استكمال أعمال الحفر والتنقيب في الحقول الجنوبية بدءاً بحقل قانا، الأمر الذي يفعِّل الاقتصاد ويعيد الثقة الدولية بلبنان، فضلاً عن توفيره فرصة عمل جديدة للشباب اللبناني".

وأعلنت الرئاسة اللبنانية أن "الوفد اللبناني توجه إلى الناقورة لتسليم الرسالة الرئاسية للوسيط الأميركي وتسليم ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة رسالة وقعها وزير الخارجية تتضمن تأكيد الإحداثيات المرتبطة بالحدود البحرية اللبنانية لإيداعها في الأمم المتحدة وفقاً للآليات المتبعة في قانون البحار، وذلك في حضور سفيرة فرنسا في لبنان السيدة آن غرييو".

وقال هوكشتاين بعد لقائه الرئيس عون إنه “يوم تاريخي في ظل الظروف الحالية ان نتوصل الى اتفاق يعيد الأمل ويوفر الفرص الإقتصادية”، وتابع “المهم الآن ليس الإنجاز بقدر ما سيحصل في المستقبل وآمل أن يوفر الاتفاق نقطة تحول على الصعيد الإقتصادي”، واضاف “الاتفاق سيسمح ببدء الأعمال من قبل شركة توتال للتطوير والاكتشاف ولا شيء سيأخذ عائدات النفط والغاز من اللبنانيين”.

من جانبه، وقّع رئيس الوزراء الإسرائيلي يئير لبيد، الخميس، اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، بعد تصديق الحكومة عليه.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان، إن وفداً إسرائيلياً سيسافر لاحقاً لإنجاز مراسم التوقيع برئاسة المدير العام لوزارة الطاقة ليؤور شيلات إلى الناقورة".

وفي وقت سابق الخميس، صدّقت الحكومة الإسرائيلية على الاتفاق بشكل نهائي.

وأعلن مكتب لبيد أن حفلاً مغلقاً أمام وسائل الإعلام، سينظّم لاحقاً في منطقة الناقورة، بحضور الوفدين الإسرائيلي واللبناني والوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين ومسؤولين من الأمم المتحدة.
رقم : 1021363
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السيد نصرالله: الإدارات الأمريكية المتعاقبة هي التي تحرك "داعش" والجماعات التكفيرية
السيد نصرالله: الإدارات الأمريكية المتعاقبة هي التي تحرك "داعش" والجماعات التكفيرية
استشهاد رائد بالحرس الثوري في طهران
استشهاد رائد بالحرس الثوري في طهران
27 تشرين الأول 2022
قائد الثورة : منفذوا هذه الجريمة النكراء سينالون جزاءهم بالتاكيد
قائد الثورة : منفذوا هذه الجريمة النكراء سينالون جزاءهم بالتاكيد
27 تشرين الأول 2022
قائد الثورة: لا شك في معاقبة مرتكب او مرتكبي هذه الجريمة النكراء
قائد الثورة: لا شك في معاقبة مرتكب او مرتكبي هذه الجريمة النكراء
27 تشرين الأول 2022
صندوق النقد الدولي... الاتحاد الأوروبي يغرق في خسائر الحرب الروسية - الأوكرانية
صندوق النقد الدولي... الاتحاد الأوروبي يغرق في خسائر الحرب الروسية - الأوكرانية
27 تشرين الأول 2022
رئيسي يعزي عوائل شهداء الهجوم الإرهابي في مدينة شيراز
رئيسي يعزي عوائل شهداء الهجوم الإرهابي في مدينة شيراز
26 تشرين الأول 2022
الوجه الآخر لموسم الرياض... تغطية على جرائم آل سعود بنشر الفساد في بلاد الحرمين
الوجه الآخر لموسم الرياض... تغطية على جرائم آل سعود بنشر الفساد في بلاد الحرمين
26 تشرين الأول 2022
بالتزامن مع يوم المرأة الفلسطينية.. ماذا عن الأسيرات داخل سجون الكيان؟
بالتزامن مع يوم المرأة الفلسطينية.. ماذا عن الأسيرات داخل سجون الكيان؟
26 تشرين الأول 2022
تصريحات ‘‘إسرائيلية‘‘ جديدة ..وغموض في الموقف السعودي حول التطبيع
تصريحات ‘‘إسرائيلية‘‘ جديدة ..وغموض في الموقف السعودي حول التطبيع
26 تشرين الأول 2022
غياب محمد بن سلمان من قمة الجزائر هرباً من الاعتراف بالفشل
غياب محمد بن سلمان من قمة الجزائر هرباً من الاعتراف بالفشل
26 تشرين الأول 2022
تحذيرات شديدة اللهجة من "أنصار الله" للصوص النفط اليمني
تحذيرات شديدة اللهجة من "أنصار الله" للصوص النفط اليمني
25 تشرين الأول 2022
بعد فشلها في إذکاء أعمال الشغب... الولايات المتحدة تناشد التفاوض مع إيران
بعد فشلها في إذکاء أعمال الشغب... الولايات المتحدة تناشد التفاوض مع إيران
25 تشرين الأول 2022
ما الذي كشفته الحرب الإعلامية الشرسة على إيران؟
ما الذي كشفته الحرب الإعلامية الشرسة على إيران؟
25 تشرين الأول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
صندوق النقد الدولي... الاتحاد الأوروبي يغرق في خسائر الحرب الروسية - الأوكرانية
بالتزامن مع يوم المرأة الفلسطينية.. ماذا عن الأسيرات داخل سجون الكيان؟
تصريحات ‘‘إسرائيلية‘‘ جديدة ..وغموض في الموقف السعودي حول التطبيع
غياب محمد بن سلمان من قمة الجزائر هرباً من الاعتراف بالفشل