توقيع الترسيم البحري بين لبنان وفلسطين المحتلة

وقّع كل من الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس وزراء كيان الاحتلال يئير لبيد، اليوم الخميس، اتفاق ترسيم الحدود البحرية.



وأوضحت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس عون وقّع رسالة تحمل موافقة لبنان على مضمون الرسالة الأميركية عن نتائج المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود الجنوبية.



وأكد عون أن "إنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، هو عمل تقني ليست له أي أبعاد سياسية أو مفاعيل تتناقض مع السياسة الخارجية التي ينتهجها لبنان في علاقاته مع الدول".



وقال إن "هذا الإنجاز يمكِّن لبنان من أن يصبح دولة منتجة ومصدِّرة للغاز والنفط بعد استكمال أعمال الحفر والتنقيب في الحقول الجنوبية بدءاً بحقل قانا، الأمر الذي يفعِّل الاقتصاد ويعيد الثقة الدولية بلبنان، فضلاً عن توفيره فرصة عمل جديدة للشباب اللبناني".



وأعلنت الرئاسة اللبنانية أن "الوفد اللبناني توجه إلى الناقورة لتسليم الرسالة الرئاسية للوسيط الأميركي وتسليم ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة رسالة وقعها وزير الخارجية تتضمن تأكيد الإحداثيات المرتبطة بالحدود البحرية اللبنانية لإيداعها في الأمم المتحدة وفقاً للآليات المتبعة في قانون البحار، وذلك في حضور سفيرة فرنسا في لبنان السيدة آن غرييو".



وقال هوكشتاين بعد لقائه الرئيس عون إنه “يوم تاريخي في ظل الظروف الحالية ان نتوصل الى اتفاق يعيد الأمل ويوفر الفرص الإقتصادية”، وتابع “المهم الآن ليس الإنجاز بقدر ما سيحصل في المستقبل وآمل أن يوفر الاتفاق نقطة تحول على الصعيد الإقتصادي”، واضاف “الاتفاق سيسمح ببدء الأعمال من قبل شركة توتال للتطوير والاكتشاف ولا شيء سيأخذ عائدات النفط والغاز من اللبنانيين”.



من جانبه، وقّع رئيس الوزراء الإسرائيلي يئير لبيد، الخميس، اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، بعد تصديق الحكومة عليه.



وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان، إن وفداً إسرائيلياً سيسافر لاحقاً لإنجاز مراسم التوقيع برئاسة المدير العام لوزارة الطاقة ليؤور شيلات إلى الناقورة".



وفي وقت سابق الخميس، صدّقت الحكومة الإسرائيلية على الاتفاق بشكل نهائي.



وأعلن مكتب لبيد أن حفلاً مغلقاً أمام وسائل الإعلام، سينظّم لاحقاً في منطقة الناقورة، بحضور الوفدين الإسرائيلي واللبناني والوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين ومسؤولين من الأمم المتحدة.