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الخميس 27 تشرين الأول 2022 ساعة 20:51
رصد 58 خرقا لقوى العدوان في الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية
وأوضح مصدر في الغرفة أن من بين الخروق تحليق 8 طائرات تجسسية في أجواء الجبلية وحيس و4 غارات لطيران تجسسي على حيس.
وأشار المصدر إلى أن الخروق تضمنت 8 خروق بقصف مدفعي و37 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.
مصدر :
موقع المسيرة
رقم :
1021371
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