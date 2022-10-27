رصد 58 خرقا لقوى العدوان في الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

وأوضح مصدر في الغرفة أن من بين الخروق تحليق 8 طائرات تجسسية في أجواء الجبلية وحيس و4 غارات لطيران تجسسي على حيس.



وأشار المصدر إلى أن الخروق تضمنت 8 خروق بقصف مدفعي و37 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.