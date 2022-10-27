مجلس النواب العراقي يمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني

ووعد السوداني خلال قراءة برنامجه الحكومي امام مجلس النواب "الشعب العراقي بتجاوز الازمات وتذليل العقبات من خلال نجاح المنهاج الوزاري".



وعقدت جلسة التصويت على الكابينة الوزارية قبل قليل بحضور 253 نائباً ورئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، وقادة الكتل السياسية.

وجاءت التشكيلة الحكومية على النحو التالي:



نائب رئيس الوزراء/ وزير الخارجية - فؤاد حسين



نائب رئيس الوزراء/ وزير التخطيط - محمد علي تميم



نائب رئيس الوزراء/ وزير النفط - حيان عبد الغني عبد الزهرة



وزير المالية - طيف سامي محمد



وزير الدفاع - ثابت محمد سعيد رضا



وزير الداخلية- عبد الأمير الشمري



وزير الصحة- صالح مهدي مطلب



وزيرة الهجرة والمهجرين- إيفان فائق



وزير النقل - رزاق محيبس



وزير الموارد المائية - عون ذياب



وزير العمل والشؤون الاجتماعية- أحمد الأسدي



وزير الشباب والرياضة- أحمد محمد حسين



وزير التربية- إبراهيم ياسين



وزير الثقافة والسياحة والآثار - أحمد الفكاك



وزير العدل- خالد شواني



وزير الكهرباء- زياد علي فاضل



وزير الاتصالات - هيام عبود كاظم



وزير الزراعة- عباس جبر عبادة



وزير التعليم العالي —نعيم العبودي



وزير الصناعة والمعادن— خالد بتال



وزير التجارة- أثير داود الغريري



وزارة البيئة - مؤجل



وزارة الإعمار والإسكان - مؤجل