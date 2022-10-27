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الخميس 27 تشرين الأول 2022 ساعة 21:23

بري يبرق إلى قائد الثورة الإسلامية معزياً بضحايا الإعتداء الارهابي في شيراز

بري يبرق إلى قائد الثورة الإسلامية معزياً بضحايا الإعتداء الارهابي في شيراز
وجاء في نص البرقية الى الخامنئي:
بسم الله الرحمن الرحيم

وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانا" .

سماحة قائد الثورة الإسلامية الإيرانية آية الله السيد علي الخامنئي حفظكم المولى .

لقد آلمنا المصاب الجلل الذي ألم بالجمهورية الاسلامية جراء الإعتداء الإرهابي الجبان الذي إستهدف المؤمنيين الآمنين في "مزار شاه شراغ " في مدينة شيراز وتسبب بسقوط عشرات الشهداء والجرحى من بينهم أطفال ونساء.

إننا اذ نستنكر وندين هذه المجزرة البشعة والمدانة بكل المقاييس الأخلاقية والقانونية والشرعية فهي بقدر ما تمثل من عدوان إرهابي إستهدف الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أمنها وإستقرارها هي أيضاً تمثل عدواناً يستهدف القيم والرسالات السماوية السمحاء وتؤكد بما لا يقبل الشك أن الإرهاب لا دين له ولا طائفة .

إننا نتقدم من سماحتكم ومن الشعب الإيراني الصديق ومن ذوي الشهداء بأحر التعازي ، سائلين المولى العزيز القدير أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويلهمكم وذويهم الصبر والسلوان وأن يمُن على الجرحى بالشفاء العاجل ويحفظ الجمهورية الإسلامية في أمنها ومنعتها وإقتدارها إنه نعم المولى ونعم النصير.
رقم : 1021376
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