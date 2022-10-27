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الخميس 27 تشرين الأول 2022 ساعة 21:29

قاليباف يؤكد على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع بيلاروسيا في مواجهة الحظر

قاليباف يؤكد على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع بيلاروسيا في مواجهة الحظر
والتقی "محمد باقر قاليباف" الیوم الخمیس، وزير خارجية بيلاروسيا "فلاديمير ماكي" والوفد المرافق له بالعاصمة طهران.

وأعرب قالیباف في هذا الاجتماع عن شکره وتقدیره لتعاطف حكومة وشعب بيلاروسيا مع الجمهورية الإسلامية الایرانیة لإستشهاد عدد من المدنيين الابرياء في الهجوم الارهابي الذي وقع في مدينة شيراز (جنوب).

وقال: من المهم أن نتذكر المواقف التي اتخذها الغربيون عندما كان الإرهابيون يتجهون نحو أوروبا واليوم نشهد إزدواجية المعايير لدى الغرب في التعاطي مع الممارسات الإرهابية التي تقوم بها الجماعات الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط في حين أن مؤسسي تنظيم داعش الارهابي في المنطقة كانوا غربيين وأمريكيين.

وتابع قائلا : اليوم، تعتبر وحدة الدول والأمم التي تعاني من الضغط الجائر الذي يفرضه عليها الغرب والولايات المتحدة أمرًا ضروريًا وأضاف: الغربيون لایهتمون إلا بالقضایا التي يضمن مصالحهم.

وأكد على تعزیز التعاون الاقتصادي الدولي بين البلدين ودول المنطقة داعیا إلی توسيع النشاط الاقتصادي بین دول أوراسيا في مواجهة الحرب الاقتصادية.

وقال على دول آسيا الوسطى أن تدرك هذه الحقيقة ان توسيع الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية فيما بینها وتوطید التعاون في المجالات الزراعیة والفنية والعلمية والطاقة يسهم في دفع الحركة الاقتصادية إلی الأمام من أجل تنمية هذه الدول.
وأضاف: يمكن للأنشطة البرلمانية في البلدين أن تلعب دورًا مهمًا للغاية في توسيع العلاقات بين البلدين.

من جانبه ندد وزير خارجية بيلاروسيا، الحادث الارهابي الذي استهدف مرقد السيد احمد بن موسى الكاظم (ع) في مدينة شيراز وشدد على ضرورة محاكمة الضالعين في الحادث الارهابي.

کما أعرب عن تعاطفه مع الشعب الایراني في الهجوم الارهابي واصفا اياه بأنه مرير للغاية.

وأضاف نحاول انتهاج سياسة مستقلة علی الصعیدین الداخلی و الدولي، كما نتعامل مع العقوبات والضغوط غير القانونية واعتبر إيران صديقا وأحد أهم شركاء بلاده الاستراتيجيين في المنطقة.

ووصف لقاءاته مع رئيس الجمهوریة آیة الله السید "ابراهیم رئیسي" ووزير خارجية بلادنا حسين أمیر عبداللهیان ومسؤولي الجمهورية الإسلامية خلال زیارته إلی إيران بأنها قيمة.

وقال: كانت هناك مناقشات جيدة حول مواضيع کالإنتاج المشترك للآلات، وتعزیز التعاون في مجالات الزراعة، والموضوعات الفني والتعليمي، وخاصة في مجال الأدوية والمعدات الطبية والتكنولوجيا.

وأضاف: إن التعاون البرلماني بين البلدين من أهم القضايا التي نوليها الاهتمام به وقال أن تعزیز التعاون البرلماني بين إيران وبيلاروسيا سیسهم في تطوير العلاقات بين البلدين.

ونيابة عن رئيس مجلس النواب في بلاده وجه دعوة إلی قاليباف لزيارة بيلاروسيا.
رقم : 1021380
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