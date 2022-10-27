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الخميس 27 تشرين الأول 2022 ساعة 21:31

رسالة من بايدن لــ"إسرائيل" ولبنان بشأن اتفاق ترسيم الحدود البحرية

رسالة من بايدن لــ"إسرائيل" ولبنان بشأن اتفاق ترسيم الحدود البحرية
وقال بايدن، في بيان نشره البيت الأبيض "فخور بتهنئة [اسرائيل] ولبنان على إبرام اتفاقهما رسميًا لحل النزاع الحدودي البحري الذي طال أمده".

وتابع "اتخذ الطرفان اليوم في الناقورة بلبنان الخطوات النهائية لدخول الاتفاق حيز التنفيذ، وقُدمت الأوراق النهائية إلى الأمم المتحدة بحضور الولايات المتحدة".

وأضاف بايدن "كما قلت عندما تم الإعلان عن هذا الاتفاق التاريخي، فإنه سيؤمن مصالح كل من [إسرائيل] ولبنان، ويمهد الطريق لمنطقة أكثر استقرارا وازدهارا".

وشدد بايدن "ستواصل الولايات المتحدة العمل كوسيط لضمان وفاء الطرفين بالتزاماتهما وتنفيذ هذه الاتفاقية".

وأردف الرئيس الأمريكي "لا ينبغي أن تكون الطاقة - خاصة في شرق البحر الأبيض المتوسط - سببًا للصراع، بل أداة للتعاون والاستقرار والأمن والازدهار. تقربنا هذه الاتفاقية خطوة من تحقيق رؤية لشرق أوسط أكثر أمانا، مما يوفر منافع لجميع شعوب المنطقة".

وفي وقت سابق اليوم، وقع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، بعد أن صادقت عليها الحكومة الإسرائيلية.

كما أعلن نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب، صباح اليوم، أن الرئيس اللبناني ميشال عون وقع خطابا يحتوي موافقة البلد الرسمية على المقترح الأمريكي لترسيم الحدود البحرية بين كيان الإحتلال ولبنان.
مصدر : وكالات
رقم : 1021382
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