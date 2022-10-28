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الجمعة 28 تشرين الأول 2022 ساعة 08:16

اللواء صفوي: جاهزون لتدمير الاعداء لو تجاوزا خطوط ايران الحمراء

اللواء صفوي: جاهزون لتدمير الاعداء لو تجاوزا خطوط ايران الحمراء
وقال اللواء صفوي في كلمته خلال مراسم الذكرى الـ13 لشهداء الوحدة (الشهيد ششتري والشهيد محمد زاده) في مدينة مشهد شمال شرق ايران: نعرف في أي دولة يتواجد الأعداء ، ولدينا احاطة استخباراتية وجاهزية عملياتية لتدميرهم إذا انتهكوا وحدتنا ومصالحنا وأمننا وقيمنا وخطوطنا الحمراء.

وأضاف: يجب أن يعلم الأعداء الأجانب أننا نراقبهم وإذا تجاوزوا الخط الأحمر لإيران فسترد عليهم بشكل حاسم.

وتابع المستشار الأعلى للقائد العام للقوات المسلحة: نقول للعدو الأجنبي والخارجي إنهم غير مدركين لقدراتنا ، لكننا نعلم أنهم ضعفاء للغاية.

واشار اللواء صفوي الى الحادث الإرهابي الذي وقع يوم أمس في مدينة شيراز جنوب ايران وادى الى استشهاد واصابة العشرات من زوار مرقد السيد احمد بن موسى الكاظم عليهما السلام، وأضاف: نتمنى أن يتم التصدي بحزم للمخططين من وراء الكواليس والقادة والعناصر الرئيسيين لهذا العمل الارهابي وأن يتم تلقينهم درسًا حتى يعلم الجميع أن هذه الأعمال الوحشية والدنيئة لا مكان لها في إيران والأماكن المقدسة.

وتابع المستشار الأعلى للقائد العام للقوات المسلحة بالقول إن الحفاظ على الأمن والوحدة والقدرة والمصالح الوطنية هو أحد الأهداف الأساسية لجميع الحكومات ، وستتخذ جميع الدول والحكومات الإجراءات إذا تعرضت هذه الامور للخطر لأي سبب من الأسباب.

وقال اللواء صفوي: إن الحادث الإرهابي الذي وقع أمس في شيراز والاضطرابات الأخيرة يجب أن توصل الحكومة والشعب إلى تفاهم مشترك وعمل فيما يتعلق باستراتيجية الأعداء الخارجيين والداخليين ، وكذلك نقاط الضعف الإدارية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الثغرات الأمنية.

وأضاف: "على الحكومة والشعب والدولة تنظيم سلسلة من الإجراءات المشتركة للتعامل مع استراتيجية العدو ومعالجة نقاط الضعف الداخلية من أجل تجاوز الوضع الراهن والوصول إلى الظروف المنشودة".
رقم : 1021447
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