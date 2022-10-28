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الجمعة 28 تشرين الأول 2022 ساعة 08:32

العراق..الاطاحة بقيادي في "داعش" بديالى بعملية نوعية

العراق..الاطاحة بقيادي في "داعش" بديالى بعملية نوعية
وقال الجهاز في بيان، انه "تم تنفيذ عملية نوعية في قرية المخيسة بمُحافظة ديالى، بعد أن تم نصب كمين مُحكم أسفر عن مقتل المدعو "هشام محي مال الله المعموري" المُكنى ( عز الدين ) والذي يشغل منصب أمر قاطع الوقف في عصابات داعـش الإرهابيـة".

واضاف ان "المجرم هو الذي خطط ونفذ لعملية اغتيال المقدم الشهيد "حيدر الربيعي" في منطقة العبارة بذات المحافظة قبل أيام كما وقُتل أحد أفراد حمايته والذي فجر نفسه أثناء الاشتباك مع شُجعان العمليات الخاصة ".

واشار الى ان "جهاز مُكافحة الإرهاب ثابتٌ على نهجه وسيبقى حريصًا على شعب وأرض وسماء ومياه هذا الوطن العظيم ".
مصدر : وكالات
رقم : 1021454
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