البحرين تدين بشدة الهجوم الارهابي في مدينة شيراز

وحسب مصادر أن "وزارة الخارجية البحرنية أعربت عن إدانة مملكة البحرين الشديدة للهجوم المسلح الذي وقع على أحد الأضرحة الدينية في مدينة شيراز بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، مما أدى إلى وفاة وجرح عدد من المدنيين جراء هذا الهجوم الإرهابي الآثم الذي يتعارض مع كافة القيم والمبادئ الدينية والأخلاقية والإنسانية".



وعبرت وزارة الخارجية البحرينية عن تعازي ومواساة مملكة البحرين وتعاطفها مع أهالي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين جراء هذا الاعتداء الشنيع، مؤكدة موقفها الرافض لكافة أشكال التطرف والعنف والإرهاب.



هاجم ارهابي مسلح مساء الأربعاء الزوار والمصلين في مرقد السيد أحمد بن موسى بن جعفر (عليهم السلام) في مدينة شيراز جنوب إيران، مما أدى لاستشهاد 15 شخص وجرح 27 آخرين.