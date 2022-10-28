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الجمعة 28 تشرين الأول 2022 ساعة 13:48

مشروع جديد لمصر والسودان حول سد النهضة

مشروع جديد لمصر والسودان حول سد النهضة
وأضاف السفير حسام زكي، في تصريحات صحفية له عقب انتهاء الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية، أن القرار الخاص بسد النهضة يوجد به بعض المقترحات ستناقش على مستوى الوزراء، مشيرا إلى أن القرار سيجري استكمال مناقشته خلال الاجتماعات المقبلة.

وفي سياق متصل، قالت السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، إن القمة العربية فى الجزائر ليست قمة لم الشمل فقط، ولكنها قمة الأمل.

وأضافت السفيرة أبو غزالة في مؤتمر صحفي لها استعدادا للقمة العربية، أن جميع القمم العربية يدرج فيها بند يتعلق بفلسطين لكونها قضية العرب المركزية، وأن قمة القادة العرب تناقش العديد من الموضوعات الهامة ليس فقط على المستوى العربي وكذلك على المستوى الدولي.

وعقد اليوم كبار المسؤولين عن التحضير للقمة العربية 31 اجتماعهم اليوم بمركز المؤتمرات الدولي، بحضور مندوبي الجامعة والسفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية.
رقم : 1021494
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