إنطلاق أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي الوزاري التحضيري للقمة العربية

وترأس اجتماع المجلس وزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري، كمال رزيق، خلفا لنظيرته التونسية وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي بن حمزة رئيسة الدورة السابقة، وذلك بمشاركة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، ووزراء التجارة وممثلي الدول العربية، كما يترأس وفد مصر في هذا الاجتماع الدكتورة دينا محمود وكيل وزارة التجارة.



يناقش المجلس إقرار مشروع جدول أعمال القمة في شقه الاقتصادي والاجتماعي، والذي يتضمن عددا من القضايا الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بتحسين حياة المواطن العربي؛ وفي مقدمتها تقرير الأمين العام للجامعة العربية حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة الرابعة للقمة التنموية: الاقتصادية والاجتماعية بيروت 2019.



كما يناقش المجلس تقرير حول التقدم المحرز لاستكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبري وإقامة الاتحاد الجمركي، ودعم الدول العربية المستضيفة للاجئين السوريين، والرؤية العربية للاقتصاد الرقمي وآلية معالجة التحديات الضريبية الناشئة عنه، وإشكالية الاقتصاد غير الرسمي في الدول العربية، والتعافي الاقتصادي والاجتماعي من جائحة كورونا في الدول العربية، والاستراتيجية العربية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية (2021-2030)، والتعافي الفضائي العربي، التنمية الزراعية العربية، الأمن الغذائي العربي، استدامة المراعي العربية، الإطار الاستراتيجي الاسترشادي لمهنة العمل الاجتماعي العربي (2023-2027)، والاستراتيجية العربية للنهوض بعمل المرأة في إطار أهداف التنمية المستدامة 2030، والإعلان الوزاري حول الإنصاف والتكافؤ بين الجنسين من أجل استدامة تنموية وبيئية 2023-2028، ودعم اليمن لمواجهة التحديات الصحية والإنسانية، وإنشاء المركز العربي لدراسات التمكين الاقتصادي والاجتماعي في دولة فلسطين، ودعم الصومال في مواجهة كارثة الجفاف وآثارها الغذائية الخطيرة على الشعب الصومالي.