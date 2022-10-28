العلامة ياسين يدين الاعتداء الارهابي في مدينة شيراز

وأكد خلال خطبة الجمعة ان عمليات داعش الارهابية تأتي من المشروع الصهيواميركي على صلابة الجمهورية في مواجهته لا سيما الاتفاق النووي ودعم المقاوميين والممانعين في العالم.



وهنأ العلامة الشيخ ياسين اللبنانيين بإنجاز ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة والذي يعتبر هزيمة جديدة للعدو ، مؤكدا "أن بعد تحرير الثروة النفطية من العدو علينا حمايتها من المحاصصة والطائفية والفساد حتى يستفيد منها الشعب في عملية النهوض.



واضاف: إننا نشيد بموقف الوفد اللبناني الذي لم يقبل بإي شكل من أشكال الضعف أو التطبيع مع العدو، وذلك عبر رفض الجلوس في غرفة واحدة مع وفد العدو ورفضه الدخول للقاعة قبل انسحاب الزوارق الصهيونية من مياهنا الاقليمية.



وتابع: إن محاولة بعض الأبواق التابعة للسفارات التشويش على الإنجاز الكبير هو هجوم على قوة لبنان المتمثلة بالجيش والشعب والمقاومة التي لولاها كان الحكم للسفارات وليس للدولة.



اضاف: إن الساعات المتبقية للعهد يجب أن تشهد تشكيل حكومة تعزز الإستقرار بعد نهايته وما نشهده من نكد سياسي يأتي على حساب الشعب الذي بات يعيش الإنهيار بدون أمل.



ومن جهة اخرى ومن جهة ثانية، هنأ العلامة ياسين العراق بتجاوز الخلافات وتشكيل حكومة تكون قادرة على النهوض بالعراق ومساعدة الشعب العراقي لتحقيق آماله وامانيه.



وختم موجها التحية للشباب الفلسطيني في الضفة الغربية، خصوصا في نابلس التي أثبت شعبها قاعدة القوة الفلسطينية المتمثلة بالوحدة والمقاومة.