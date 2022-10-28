هيئة الأسرى: تقديم موعد محكمة الأسير 'خليل عواودة'

وقالت الهيئة: إنه "بعد استئناف قُدم من محامية الأسير خليل عواودة، تم تقديم موعد محكمته إلى الأول من نوفمبر المقبل بدلاً من السادس من الشهر ذاته".



وأضافت: "كما منعت أسرته أمس الخميس من زيارته فيما يسمى مستشفى سجن الرملة".