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الجمعة 28 تشرين الأول 2022 ساعة 18:10
هيئة الأسرى: تقديم موعد محكمة الأسير 'خليل عواودة'
وقالت الهيئة: إنه "بعد استئناف قُدم من محامية الأسير خليل عواودة، تم تقديم موعد محكمته إلى الأول من نوفمبر المقبل بدلاً من السادس من الشهر ذاته".
وأضافت: "كما منعت أسرته أمس الخميس من زيارته فيما يسمى مستشفى سجن الرملة".
مصدر :
وكالات
رقم :
1021531
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