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الجمعة 28 تشرين الأول 2022 ساعة 18:16

حركة انصار ثورة 14 فبراير في البحرين تدين الاعتداء الارهابي في شيراز

حركة انصار ثورة 14 فبراير في البحرين تدين الاعتداء الارهابي في شيراز
بعد استهداف الزمر التكفيرية الداعشية الوهابية لمرقد وحرم السيد احمد ابن الامام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام والمعروف ب"شاهچراغ" في مدينة شيراز بالجمهورية الاسلامية في ايران بعملية ارهابية جبانة أصدر المكتب السياسي لحركة انصار شباب ثورة ١٤ فبراير بيانا تضامنيا مع ايران الثورة الاسلامية والشعب الايراني وقائد الثورة الاسلامية الامام الخامنئي "دام ظله الوارف" ،ومراجع الدين العظام" دامت بركاتهم" وعوائل الشهداء والجرحى.

وأدان وبشدة هذا الهجوم الارهابي القذر والجبان على المراقد والاضرحة لأهل البيت عليهم، الذي تغذيه قوى الاستكبار العالمي والأنظمة الطاغوتية والمستبدة في السعودية والامارات والبحرين وربيتهم الكيان الاسرائيلي.

واليكم نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم "ولا تحسبنَّ الذين قتلوا في سبيل اللّه أمواتاً بل أحياءٌ عند ربِّهم يرزقون. فرحين بما آتاهُمُ اللّه من فضله ويستبشرون بالذين لـم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خـوفٌ عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمةٍ من اللّه وفضلٍ وأنَّ اللّه لا يُضيعُ أجـر المؤمنين" الاية(١٧٠/١٦٩) سورة آل عمران / صدق الله العلي العظيم.

يدين المكتب السياسي لحركة أنصار شباب ثورة ١٤ فبراير وبأشد العبارات الهجوم الارهابي التكفيري الداعشي الوهابي الذي استهدف مرقد وحرم السيد احمد بن الامام موسى الكاظم عليه السلام والمعرف ب" شاهچراغ" مساء الأربعاء في مدينة شيراز، والذي أدى الى استشهاد 15 شهيدا وجرح ٢٧ من الزوار والمصلين المؤمنين بينهم أطفال ونساء، ويحمل المكتب السياسي، السعودية والامارات والكيان الخليفي وربيبتهم "اسرائيل" والشيطان الاكبر امريكا مسؤولية هذه الجريمة الارهابية النكراء.

كما ويعزي المكتب السياسي للحركة قائد الثورة الاسلامية الامام الخامنئي "دام ظله الوارف" ومراجع الدين العظام "دامت بركاتهم" ، وعوائل وأسر الشهداء الأبرار، والشعب الايراني المؤمن الغيور والبطل، كما نسأل الله العلي القدير أن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل، وأن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهالي الشهداء وذويهم الصبر والسلوان انه سميع مجيب.

يا جماهير امتنا الاسلامية.. أيها الاحرار وشرفاء العالم.. يا جماهير جبهة ومحور المقاومة..

مرة أخرى زمر الارهاب التكفيري الوهابي الداعشي تستهدف مرقد السيد أحمد بن الامام الكاظم عليه السلام وتسفك دماء الزوار والمصلين المؤمنين والشيعة الموالين لاهل البيت عليهم السلام، وبتمويل سعودي اماراتي مباشر، وبايعاز أمريكي بريطاني ، ولذلك فان على جبهة المقاومة وشعوبنا الحرة والثورية والنشطاء والاحرار في العالم والناشطين في مجال الاعلام المسموع والمقروء ووسائل التواصل الاجتماعي أن يتحدوا ضد هذا التيار المنحرف، وهذا الفكر الاموي السفياني المرواني الجاهلي والناصبي الذي يستخف بحياة الناس ودمائهم وأرواحهم، وأمنهم ومقدساتهم ولا يبالي بها، وأن يفضحوا ويعروا هذا الفكر الناصبي التكفيري ويبينوا خطره لابناء الامة الاسلامية والعالم، وان يفضحوا هذه الزمر التكفيرية وارتباطها بالكيان الصهيوني والاستكبار العالمي الذي دعمها وبقوة من اجل شرق اوسط جديد تحكم فيه هذه الزمر التكفيرية في العراق وسوريا ولبنان وغيرها من البلدان الاسلامية، ولتهدد جبهة ومحور المقاومة وتهدد قلعة المقاومة المتمثلة في الجمهورية الاسلامية في ايران.

واننا على ثقة تامة بأن الشعب الايراني المسلم الغيور والبطل سيهزم الارهاب التكفيري وزمره، وسيفشل المؤامرات الشريرة للاستكبار العالمي وذلك بفضل وعيه وبصيرته ووحدته واتباع قيادته الحكيمة والرشيدة ودعم النظام الاسلامي ومؤسساته الثورية.

المكتب السياسي لحركة أنصار شباب ثورة ١٤ فبراير
المنامة - البحرين الكبرى المحتلة.
مصدر : وكالات
رقم : 1021535
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