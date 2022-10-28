50 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

وقالت مصادر مقدسية: إن" 50 ألف مصل من القدس والداخل المحتل ومن تمكن من الوصول للمسجد من أهل الضفة أدوا الصلاة في باحاته ومصلياته المسقوفة."



وعقب الصلاة شارك المصلون في وقفة حاشدة في ساحات المسجد الأقصى نصرة للنبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم.



وردد المشاركون في الوقفة هتافات لقائد أركان المقاومة محمد الضيف ولشهداء نابلس، والشهيد عدي التميمي.



كما وجهوا التحية من القدس تحية لنابلس الأبية ولمقاوميها الذين يتصدون للاحتلال.



وخلال خطبة الجمعة دعا خطيب المسجد الأقصى الشيخ يوسف أبو سنينة، لدعم ومساندة أهل البيت المقدس، وتجار البلدة القديمة الذين يجاورون بيت المقدس.



وطالب بالعمل على حراسة المسجد الأقصى، وعدم التقصير بحقه والتواجد فيه لأنها كرامة عظيمة.



وقال إن" المسجد الأقصى مهوى أفئدة المسلمين الذي ترنو إليه أعينهم من كل بقاع الأرض فهو يحتوي على كنوز الدنيا والآخرة".