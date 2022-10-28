وزارة الخارجية: لا معلومات موثقة حول العثور على جثة على متن رحلة لوفتهانزا

وردا على سؤال للصحفيين حول العثور على جثة على متن رحلة طيران لوفتهانزا يوم امس على خط طهران - فرانكفورت، أصدرت إدارة العلاقات العامة بوزارة الخارجية بيانا أعلنت فيه: ان وزارة الخارجية تم إبلاغها بالموضوع منذ يوم امس.



واضافت: ان هذا الموضوع قيد المتابعة من قبل قنصلية الجمهورية الإسلامية الايرانية في فرانكفورت وسفارة بلدنا في برلين وبعد اجراء الاتصالات مع السلطات الألمانية ذات الصلة، ولكن حتى الآن لم ترد أي معلومات موثقة من الجانب الألماني.



وأعلنت العلاقات العامة بوزارة الخارجية، أنها ستعلن ما يتعلق بهذا الأمر في حال الحصول على مزيد من المعلومات.