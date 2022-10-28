إيران ترحب بأي تعاون يساهم في تعزيز الأهداف المشتركة مع العراق

وفي رسالة إلى رئيس الوزراء العراقي، هنأ محمد مخبر رئيس الوزراء العراقي الجديد محمد شياع السوداني لحصوله على ثقة مجلس النواب وتشكيل الحكومة الجديدة.



واضاف مخبر ان مصادقة البرلمان العراقي على التشكيلة الوزارية، وتجاوز صعوبات العام الأخير ، يعبر عن النضج السياسي للشعب العراقي .



وقدم النائب الأول لرئيس الجمهورية التهاني لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، معربا عن آمله أن يكون هذا الإجراء بمثابة فصل جديد في العلاقات بين الحكومتين والشعبين الصديقين والشقيقين.



واعرب مخبر عن تمنياته بنجاح وموفقية الحكومة العراقية الجديدة.