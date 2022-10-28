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الجمعة 28 تشرين الأول 2022 ساعة 20:02

العراق.. السوداني يتسلم مهامه كرئيساً للحكومة وقائدا عاما للقوات المسلحة

العراق.. السوداني يتسلم مهامه كرئيساً للحكومة وقائدا عاما للقوات المسلحة
وقال السوداني خلال كلمته بجلسة مجلس الوزراء  "نسأل الله أن نكون بمستوى ثقة الشعب وممثليه والمرحلة الحالية عصيبة وفيها من التحديات الشيء الكثير".

وأضاف، أن "صبر الشعب وتضحياته سيكون حاضراً أمامنا لنقدم الأفضل ونثبت بأننا أهل للمسؤولية، وتسلمنا اليوم مهامنا بيوم عُطلة رسمية لنؤكد أن هذه الحكومة مستعدة لتعمل ليل نهار ونحن نذرنا وقتنا وأنفسنا من أجل هذه المهمة".

ولفت إلى أن "مسؤولية الحكومة برئيسها ووزرائها ستكون تضامنية والكل معنيون بما يصدر من قرارات والدفاع عنها".

وشدد على أن "الولاء الأول سيكون للعراق وعلى الوزراء أن يتسلموا مهامهم من الوزراء السابقين بإجراءات هادئة وغير صاخبة وأن يتذكر الجميع أن الشعب ينتظر منذ أكثر من عام تشكيل الحكومة وأن يكون كشف الذمم المالية لأعضاء الحكومة خلال أسبوع لتكون أول حكومة تقدم هذا الكشف خلال أسبوع فقط".

في المواقف السياسية الداخلية تعليقا على التطورات الايجابية الاخيرة، أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، إن تشكيل الحكومة الجديدة خطوة أساسية لتجاوز الأزمات، ويجب أن تنال الدعم لتلبية تطلعات العراقيين وطموحاته.

في المواقف الاقليمية والدولية، هنأ الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بمناسبة منح الثقة لحكومته.

واضاف ان الجمهورية الاسلامية في إيران دأبت على دعم العملية السياسية في العراق على أساس قرار مواطنيه وهي لن تتخلى عن أي جهد لتطوير العلاقات الأخوية مع العراق.

كما رحبت الخارجية التركية، بنيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني ثقة البرلمان وابدت استعداد انقرة للتعاون مع رئيس الورزاء الجديد.

دوليا هنأ أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، رئيس الوزراء العراقي الجديد بنيل حكومته ثقة البرلمان العراقي، واكد غوتيريش أن الأمم المتحدة لا تزال ملتزمة التزاما تاما بدعم العراق حكومة وشعبا.

وبعد تشكيل الحكومة، يدخل العراق مرحلة جديدة بعد أكثر من عام من الانسداد السياسي الذي ساد بعد انتخابات أكتوبر/تشرين الأول 2021.
رقم : 1021552
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