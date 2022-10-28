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الجمعة 28 تشرين الأول 2022 ساعة 21:14
بعد الفشل في تشكيل حكومة جديدة...

لندن ستدعو لانتخابات في أيرلندا الشمالية

لندن ستدعو لانتخابات في أيرلندا الشمالية
وانتهت المهلة النهائية لاستئناف تقاسم السلطة في الحكومة الإقليمية لأيرلندا الشمالية منتصف ليل الخميس-الجمعة.

وقالت وزيرة البيئة البريطانية تيريز كوفي، إن ذلك يعني أن الانتخابات "ستجري بالتأكيد".

وجاء انتهاء المدة القانونية لإنشاء حكومة مشتركة بين القوميين المؤيدين لأيرلندا والنقابيين المؤيدين للمملكة المتحدة، بعدما قامت الأحزاب بمحاولة أخيرة لإعادة تشغيل المجلس المفوض في أيرلندا الشمالية.

في جلسة الخميس المثيرة للجدل، اجتمعت الأحزاب السياسية لفترة وجيزة للمرة الأولى منذ أشهر، لكنها فشلت في انتخاب رئيس حكومة يشكّل مجلس وزراء.

وأيرلندا الشمالية من دون حكومة عاملة منذ فبراير/شباط، عندما أطاح "الحزب الوحدوي الديمقراطي" المؤيد للتاج البريطاني، السلطة التنفيذية بسبب معارضته الشديدة لقواعد التجارة لمرحلة ما بعد "بريكست".

ويريد الحزب تعديل أو إلغاء بروتوكول أيرلندا الشمالية الذي وافقت عليه لندن وبروكسل كجزء من اتفاق بريكست الذي أبرم في العام 2019، بحجة أنه يضعف مكانة المقاطعة داخل المملكة المتحدة.
مصدر : وكالات
رقم : 1021555
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