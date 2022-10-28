مقتل طفل واصابة 14 شخصا خلال اعمال الشغب في زاهدان

واكدت المصادر ان صلاة الجمعة أقيمت اليوم في مصلى القدس ومسجد مكي في زاهدان بهدوء تام. وعقب صلاة الجمعة خرج المصلون من مسجد مكي في مسيرة سلمية بالشارع المحيط بالمسجد ورددوا هتافات ثم عادوا إلى منازلهم. لكن عدد من مثيري الشغب الانتهازيين نزلوا إلى شوارع المدينة منها خیام، ومدرس وكوثر وقاموا بإحراق اطار المركبات ورشق قوات الامن بالاحجار وإثاروا القلاقل. ما تطلب ذلك مداخلة قوى الامن.



واضافت المصادر، ان الاشتباكات بين قوى الامن ومثيري الشغب اسفرت عن اصابه عدد من كوادر الشرطة بجروح حيث نقلوا الى المستشفى للعلاج.



وكانت اصوات اطلاق النار تسمع في الشوارع المحيطة بمسجد مكي واطلق بعض مثيري الشغب النار على المواطنين والقوات الامنية من اسقف المنازل ما اسفر عن مقتل صبي يبلغ من العمر 12 عاما واصابة 14 شخصا من بينهم قوات الامن.



وكان مسلحون مجهولون استخدموا خلال الاضطرابات الاخيرة في زاهدان الرصاص الحربي ضد قوات الامن والمواطنين.



وبحسب المصادر الامنية يسيطر حاليا الهدوء على المدينة وتستمر عملية اعتقال مثيري الشغب والغوغائيين.