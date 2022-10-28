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الجمعة 28 تشرين الأول 2022 ساعة 21:54

ألمانيا: عمال صناعة الصلب ينفذون إضرابا

ألمانيا: عمال صناعة الصلب ينفذون إضرابا
وقال الموقع الإلكتروني للنقابة العمالية لصناعة الصلب في ألمانيا، اليوم الجمعة: "من المتوقع أن يغطي الإضراب الذي سيبدأ منتصف الليل من الجمعة إلى السبت، أكثر من 500 مصنع وورشة عمل في جميع أنحاء البلاد".

سبب استياء النقابة العمالية هو عدم وجود مقترحات ملموسة من أرباب العمل بعد ثلاث جولات من المفاوضات.

وأضاف الموقع: "الخطوة الوحيدة من جانب الشركات هي عرض تعويض عن الخسائر التضخمية من خلال دفع 3000 يورو لمدة 30 شهرًا مقدمًا، حيث سيتعين على النقابة التخلي عن المزيد من المطالب والانتظار نظريًا فقط لزيادة الرواتب المزعومة".
مصدر : وكالات
رقم : 1021565
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