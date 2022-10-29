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السبت 29 تشرين الأول 2022 ساعة 08:03

منفذ العملية الإرهابية في شيراز لقي حتفه

منفذ العملية الإرهابية في شيراز لقي حتفه
أعلن نائب محافظ فارس للشؤون السياسية والامنية والاجتماعية بان منفذ العملية الارهابية التي استهدفت زوار مرقد السيد احمد بن موسى "شاهجراغ" (ع) في مدينة شيراز لقي حتفه رغم كل الجهود المبذولة لابقائه على قيد الحياة.

وقال سماعيل محبي بور في تصريح لوكالة "ارنا" مساء الجمعة: إن هذا العنصر وإثر الهجوم الإرهابي الذي نفذه مساء الأربعاء اصيب واعتقل من قبل قوات الأمن وإنفاذ القانون ، ونقل الى مستشفى في شيراز للعلاج.

واضاف: رغم الجهود المبذولة فقد لقي هذا الارهابي حتفه.

وعبر عن تعازيه للأسر المفجوعة وللشعب الايراني الابي بالشهداء الذين سقطوا جراء الحادث الارهابي ، وقال: أسفرت هذه العملية الإرهابية عن سقوط 13 شهيدًا واصابة 30 من زوار وخدمة مرقد شاهجراغ (ع).

وقال نائب محافظ فارس: إن 14 مصابا في هذه العملية الإرهابية ما زالوا يتلقون العلاج في مستشفيات شيراز.

وكان محبي بور قد تحدث يوم الخميس عن تدهور الحالة الصحية لهذا الارهابي.

وهاجم ارهابي مسلح مساء الأربعاء الزوار والمصلين في مرقد السيد أحمد بن موسى بن جعفر (عليهم السلام) في مدينة شيراز جنوب إيران، وتبنى تنظيم داعش هذا العمل الارهابي.
رقم : 1021627
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