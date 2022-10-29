'عرين الأسود' للشعب الفلسطيني: نعد للاحتلال ما سيشفي صدوركم

وقالت "عرين الاسود" في بيان لها: "واهمٌ من يظن أن العرين ينتهي ثم واهم من يظن أن لديه معلومات أصلًا عن مجموعة عرين الأسود".



وأضافت: "نقول لكم يا أحبتنا يا أبناء شعبنا يا تاج الرؤوس يا درعنا الواقي إن مقاتلي عرين الأسود الحقيقيين انقسموا إلى ثلاثة أقسام: قسم شهداء مضوا ينعمون بإذن الله في جنات النعيم، وقسم جرحى قطعت أشلائهم في سبيل أن تستمر المقاومة، وقسم ينتظر هم جنود الله لا يعلمهم إلا هو".



وتابعت: "أيها الشعب العظيم راهنوا علينا فوالله الذي رفع السماء بلا عمد لو بقي فينا جندي واحد سيموت لتبقى فكرة المقاومة مستمرة، أي وطن هذا الذي نهادن فيه من يستبيح دمائنا لا نامت أعين الجبناء ولا أبقى الله بندقية لا تشتبك ولا تفكر بالإشتباك".



وأردفت: "أما أنتم إخوتنا رفاق السلاح رفاق الدم صادقي الوعد يا من قلتم للقائد وديع وقت المعركة لن تكون وحدك، وصدقتم الوعد ووصلتم وسطرتم معركة مهما حاول الإحتلال إخفائها ستظهر نتائجها بإذن الله، إخوتنا كتيبة بلاطة وعش الدبايير كتيبة جنين كتيبة عسكر بيض الله وجوهكم وبيض الله صفحتكم يوم الفصل ولنا لقاء في المعارك بإذن الله ولنا لقاء عند مليك مقتدر عاشت بنادقكم الصادقة كما وعودكم".



ووجهت المجموعة رسالة لأهالي نابلس بالقول: “يا أبناء مدينتنا المحاصرة إن كنتم تألمون من الحصار أخرجوا وانظروا الى طرقات المستوطنين فوالله إنها فارغة هم محاصرون في بيوتهم محاصرون في مستوطناتهم لا يخرجون فاصمدوا وإصبروا وادعوا لمقاوتكم فوالله إنها تجهز لهم ما يشفي صدوركم".