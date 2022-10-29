الصحة اللبنانية: 3 إصابات بالكوليرا وحالة وفاة واحدة

اسلام تايمز (لبنان) - أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير عن حالات الكوليرا في لبنان، تسجيل 3 اصابات جديدة في الساعات ال24 الاخيرة، رفع العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 371، كما تم تسجيل حالة وفاة جديدة، رفع العدد التراكمي للوفيات الى 16.