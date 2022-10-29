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السبت 29 تشرين الأول 2022 ساعة 09:31
الصحة اللبنانية: 3 إصابات بالكوليرا وحالة وفاة واحدة
كما أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير عن حالات كورونا تسجيل78 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1218554، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة.
مصدر :
وكالات
رقم :
1021646
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