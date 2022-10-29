دمشق:لا وجود لأي دراسة لرفع سعر ربطة الخبز

وذكرت الوزارة في بيان أنه: “لا وجود لأي دراسة لرفع سعر ربطة الخبز أو مجرد نية أو تفكير” مؤكدة أن كل ما يشاع في بعض الوسائل الإعلامية حول ذلك هو “محض تخيلات وابداعات شخصية لا أساس لها من الصحة”.