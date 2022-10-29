غضب بريطاني من وضع الجيش بسبب تزويد أوكرانيا بالأسلحة

كما أعرب قراء الصحيفة عن تفاجئهم مما ورد في هذه التقارير التي أفادت بأن الجيش البريطاني معرض لخطر نفاد أسلحه المضادة للدبابات، حيث أن نصف المخزون البريطاني من هذه الصواريخ تم تسليمه إلى أوكرانيا، ولم يتم تجديده إلى الآن.



وقال أحد متابعي الصحيفة: "توقفوا عن إعطاء أموالنا لأوكرانيا".



وأضاف آخر في تعليقه: "نحن نعاني من نفاد في المعدات الدفاعية، لأننا نسلم مليارات من أموال دافعي الضرائب إلى أوكرانيا خلال أزمة غير مسبوقة؟"، متسائلا: "ما الذي يحدث حقا؟".



وتابع آخر: "لقد تم إعطاؤها (الأسلحة) لأوكرانيا، التي باعتها بعد ذلك في السوق السوداء. مما يعني أن بعض الدول ربما تستخدمها الآن ضد مصالح بريطانيا العظمى".



وتساءل أحد المتابعين: "إذا لم يتم تجديد مخزوناتنا الاستراتيجية من بعض أنواع الأسلحة التقليدية، فلماذا إذن ما زلنا نوفرها لأوكرانيا؟".



وكشفت مصادر في وزارة الدفاع البريطانية، في وقت سابق، أن المملكة المتحدة أرسلت حوالي 7 آلاف منظومة صاروخية مضاد للدبابات من نوع "NLAW" إلى أوكرانيا، وهو ما يعادل نصف أنظمة احتياطيها من هذا النوع.



وقالت صحيفة "تايمز" إن الحكومة البريطانية بسبب النفاد التدريجي لمخزوناتها، تعمل على شراء أنظمة إضافية مضادة للدبابات، لكن لم يتم توقيع أي عقد حتى الآن.