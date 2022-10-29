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السبت 29 تشرين الأول 2022 ساعة 15:55

الجيش الروسي يتهم لندن بالضلوع في الهجوم بمسيرات على سيفاستوبول

الجيش الروسي يتهم لندن بالضلوع في الهجوم بمسيرات على سيفاستوبول
وكتبت وزارة الدفاع الروسية على تلغرام "التحضير لهذا العمل الإرهابي وتدريب عسكريين في المركز الأوكراني ال73 للعمليات البحرية الخاصة، نفذّهما متخصصون بريطانيون مقرهم في أوتشاكوف في منطقة ميكولايف الأوكرانية".

وتحدثت وزارة الدفاع الروسية​ عن مشاركة ممثلين من القوات البحرية البريطانية في مدينة أوتشاكوف بأوكرانيا، في التخطيط وزرع المتفجرات في الهجوم في الذي استهدف خطي "نورد ستريم 1 و2"، في بحر البلطيق في 26 أيلول.

كما كشفت، في بيان نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية، أنّ "نفس الممثلين المتواجدين في مدينة أوتشاكوف بمنطقة ميكولايف في أوكرانيا، قادوا الهجوم الذي استهدف سيفاستوبول ودربوا العسكريين في المركز 73 الخاص بالعمليات البحرية".

ولفتت الدفاع الروسية، إلى أنّ كييف هاجمت سفن أسطول البحر الأسود الموجود في سيفاستوبول بـ16 طائرة من دون طيار، وتم تدميرها جميعًا، مشيرًا إلى تعرض كاسحة الألغام البحرية "إيفان غولوبيتس"، موضحة أنّ "سفن أسطول البحر الأسود التي هوجمت من قبل الإرهابيين تشارك في ضمان أمن ممر الحبوب".

هذا وكان حاكم مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، ميخائيل رازفوجاييف، قد أعلن في وقت سابق، أن سفن الأسطول الروسي في البحر الأسود تصدت بنجاح لهجوم بطائرات مسيّرة في مياه خليج سيفاستوبول.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن المدفعية والطيران الحربي قضوا على 70 مسلحا من الجيش الأوكراني أثناء محاولة هجومهم التي تم إحباطها على محور بلدة تشيرفونوبوبوفا في جمهورية لوغانسك الشعبية، كما قضت القوات الروسية على أكثر من 60 عسكريًا أوكرانيًا ودمرت 17 مركبة مصفحة و12 عربة عسكرية في اتجاه نيكولايف-كريفوي روغ، وفق البيان.
مصدر : وكالات
رقم : 1021698
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