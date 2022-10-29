الصفحة الرئيسية
0
السبت 29 تشرين الأول 2022 ساعة 16:07

الاحتلال يمنع الفلسطينيات من التواصل مع أهلهن داخل سجونه

الاحتلال يمنع الفلسطينيات من التواصل مع أهلهن داخل سجونه
وقالت عائلات الأسيرات لـ مكتب إعلام الأسرى إن إدارة سجون الاحتلال عاقبتهن بقطع الاتصال مع عائلاتهن ردا على خطوات احتجاجية قمن بها رفضا للإهمال الذي يتعرضن له.

وأوضح أن الاحتجاجات بدأت بعد تعرض الأسيرة أزهار عساف لمضاعفات في حالتها الصحية نتيجة الإهمال الطبي، حيث ماطلت إدارة السجن بنقلها للمشفى لعدة ساعات، مبينة بأنه حتى حين تم نقلها للمشفى تم إعطاؤها علاجا خاطئا ما فاقم حالتها الصحية أكثر دون معرفة وضعها الصحي حتى الآن.

وبعد ذلك قامت الأسيرات بإرجاع وجبات الطعام منذ ظهر أول أمس الخميس نتيجة الإهمال الطبي الذي يمارسه الاحتلال بحقهن.

وأكدت عائلات الأسيرات أنهن يتعرضن لإهمال كبير؛ وأنه لا توجد متابعة لحالتهن في السجون من الجهات الرسمية والصليب الأحمر، كما يتعرضن جميعا للإهمال الطبي دون اكتراث بأوضاعهن الصحية في ظل ظروف الاعتقال السيئة التي يعانين منها.

وأشارت إلى أن إدارة السجن تمنح الأسيرات ساعة فقط أسبوعيا للتواصل هاتفيا مع عائلاتهن، فيقمن بتقسيمها بينهن بشكل يومي ليتمكنّ من سماع صوت ذويهن.
مصدر : وكالات
رقم : 1021700
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
محذرا آل سعود والاعلام المسعود ؛ اللواء سلامي : سنسلبكم راحتكم
محذرا آل سعود والاعلام المسعود ؛ اللواء سلامي : سنسلبكم راحتكم
'عرين الأسود' للشعب الفلسطيني: نعد للاحتلال ما سيشفي صدوركم
29 تشرين الأول 2022
هجوم شيراز الإرهابي.. آخر سهم في كنانة أعداء إيران
هجوم شيراز الإرهابي.. آخر سهم في كنانة أعداء إيران
29 تشرين الأول 2022
منفذ العملية الإرهابية في شيراز لقي حتفه
منفذ العملية الإرهابية في شيراز لقي حتفه
29 تشرين الأول 2022
كنعاني يعلق على الحظر الاميركي والكندي الجديد
كنعاني يعلق على الحظر الاميركي والكندي الجديد
29 تشرين الأول 2022
هلاك منفذ هجوم شيراز الإرهابي
هلاك منفذ هجوم شيراز الإرهابي
29 تشرين الأول 2022
مسيرات في جميع انحاء البلاد اليوم للتنديد بجريمة شيراز
مسيرات في جميع انحاء البلاد اليوم للتنديد بجريمة شيراز
28 تشرين الأول 2022
سوريا وحماس.. عودة مهمة لتقوية محور المقاومة
سوريا وحماس.. عودة مهمة لتقوية محور المقاومة
28 تشرين الأول 2022
عام على انقلاب السودان.. هل يسكت الشارع؟
عام على انقلاب السودان.. هل يسكت الشارع؟
28 تشرين الأول 2022
تحليل سلوك وسائل الإعلام الأجنبية في جريمة شيراز الإرهابية
تحليل سلوك وسائل الإعلام الأجنبية في جريمة شيراز الإرهابية
28 تشرين الأول 2022
السيد نصرالله: الإدارات الأمريكية المتعاقبة هي التي تحرك "داعش" والجماعات التكفيرية
السيد نصرالله: الإدارات الأمريكية المتعاقبة هي التي تحرك "داعش" والجماعات التكفيرية
27 تشرين الأول 2022
استشهاد رائد بالحرس الثوري في طهران
استشهاد رائد بالحرس الثوري في طهران
27 تشرين الأول 2022
قائد الثورة : منفذوا هذه الجريمة النكراء سينالون جزاءهم بالتاكيد
قائد الثورة : منفذوا هذه الجريمة النكراء سينالون جزاءهم بالتاكيد
27 تشرين الأول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هجوم شيراز الإرهابي.. آخر سهم في كنانة أعداء إيران
صندوق النقد الدولي... الاتحاد الأوروبي يغرق في خسائر الحرب الروسية - الأوكرانية
بالتزامن مع يوم المرأة الفلسطينية.. ماذا عن الأسيرات داخل سجون الكيان؟
تصريحات ‘‘إسرائيلية‘‘ جديدة ..وغموض في الموقف السعودي حول التطبيع