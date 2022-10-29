السعودية تحذر معتمري الخارج

ووفقا لما نشرته وزارة الحج والعمرة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكدت أن على معتمري الخارجي مغادرة المملكة قبل انتهاء مدة التأشيرة الممنوحة لهم.



وحذرت الوزارة من أن المكوث في المملكة بعد انتهاء مدة التأشيرة يعد مخالفة صريحة للنظم والقوانين المعمول بها.



وأخيرا قررت السلطات السعودية تمديد مدة تأشيرة العمرة لمعتمري الخارجي إلى 90 يوما، بدلا من 30، حيث أتاحت التعديلات الجديدة للمعتمر حرية الحركة خلال هذه المدة بين جميع مدن المملكة.



ونصت التعديلات الأخيرة كذلك على إمكانية "الدخول والمغادرة من أي مطار دولي أو إقليمي في السعودية"، مشترطة ضرورة التسجيل في تطبيق "نسك"، من أجل استصدار تصاريح العمرة.