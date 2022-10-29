الصفحة الرئيسية
0
السبت 29 تشرين الأول 2022 ساعة 18:13

روسيا تتّهم بريطانيا بأحداث خطيرة

روسيا تتّهم بريطانيا بأحداث خطيرة

وكتبت وزارة الدفاع الروسية على تلغرام: "التحضير لهذا العمل الإرهابي وتدريب عسكريين في المركز الأوكراني الـ73 للعمليات البحرية الخاصة، نفذّهما متخصصون بريطانيون مقرهم في أوتشاكوف في منطقة ميكولايف الأوكرانية".


وبحسب موسكو، فإن هذه السفن كانت تشارك في حماية قوافل تصدير الحبوب الأوكرانية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت السلطات في شبه جزيرة القرم أنه تم بنجاح صد وإسقاط كل الطائرات المسيرة التي هاجمت ميناء سيفاستوبول.

وقال حاكم سيفاستوبول ميخائيل رازفوجايف، على حسابه في تلغرام: "اليوم منذ الساعة 04:40 صباحا وعلى مدى ساعات عدّة، صدّت مختلف أنظمة الدفاع الجوي في سيفاستوبول هجمات بمسيّرات. تم إسقاط كل المسيّرات".

يشار إلى أن سيفاستوبول هي مقر أسطول البحر الأسود التابع لموسكو في شبه جزيرة القرم.

وكانت السلطات في شبه جزيرة القرم أعلنت، الخميس الماضي، أن محطة بالاكلافا لتوليد الكهرباء في سيفاستوبول استُهدفت بهجوم بـطائرة 

كذلك، اتّهم الجيش الروسي السبت لندن بالضلوع في الانفجارات التي تسببت في تسرّبات في أيلول من خطي أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و2 في بحر البلطيق اللذين بنيا لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا.

وكتبت وزارة الدفاع الروسية على تلغرام: "شارك ممثلون من وحدة تابعة للبحرية البريطانية في التخطيط والإمداد وتنفيذ العمل الإرهابي في بحر البلطيق في 26 سبتمبر لتخريب عمل خطي أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و2".

وتقول روسيا، التي مدت خطوط الأنابيب "نورد ستريم" مع شركاء أجانب، إن الأضرار نجمت عن أعمال تخريب.

وحققت السلطات السويدية والدنماركية في 4 تسريبات في خطي أنابيب "نورد ستريم 1" و"نورد ستريم 2".

والنتائج التي توصلت إليها الدنمارك مماثلة فيما يبدو لتلك التي توصل إليها المدعون السويديون الذين قالوا في وقت سابق إن تفجيرات قد تسببت على الأرجح في حدوث التسريبات من خطي الغاز.

وكانت الإمدادات عبر خط "نورد ستريم 1" قد توقفت بالفعل قبل اكتشاف التسريبات، بينما لم يبدأ "نورد ستريم 2" عمليات التسليم التجارية.
رقم : 1021714
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
محذرا آل سعود والاعلام المسعود ؛ اللواء سلامي : سنسلبكم راحتكم
محذرا آل سعود والاعلام المسعود ؛ اللواء سلامي : سنسلبكم راحتكم
'عرين الأسود' للشعب الفلسطيني: نعد للاحتلال ما سيشفي صدوركم
29 تشرين الأول 2022
هجوم شيراز الإرهابي.. آخر سهم في كنانة أعداء إيران
هجوم شيراز الإرهابي.. آخر سهم في كنانة أعداء إيران
29 تشرين الأول 2022
منفذ العملية الإرهابية في شيراز لقي حتفه
منفذ العملية الإرهابية في شيراز لقي حتفه
29 تشرين الأول 2022
كنعاني يعلق على الحظر الاميركي والكندي الجديد
كنعاني يعلق على الحظر الاميركي والكندي الجديد
29 تشرين الأول 2022
هلاك منفذ هجوم شيراز الإرهابي
هلاك منفذ هجوم شيراز الإرهابي
29 تشرين الأول 2022
مسيرات في جميع انحاء البلاد اليوم للتنديد بجريمة شيراز
مسيرات في جميع انحاء البلاد اليوم للتنديد بجريمة شيراز
28 تشرين الأول 2022
سوريا وحماس.. عودة مهمة لتقوية محور المقاومة
سوريا وحماس.. عودة مهمة لتقوية محور المقاومة
28 تشرين الأول 2022
عام على انقلاب السودان.. هل يسكت الشارع؟
عام على انقلاب السودان.. هل يسكت الشارع؟
28 تشرين الأول 2022
تحليل سلوك وسائل الإعلام الأجنبية في جريمة شيراز الإرهابية
تحليل سلوك وسائل الإعلام الأجنبية في جريمة شيراز الإرهابية
28 تشرين الأول 2022
السيد نصرالله: الإدارات الأمريكية المتعاقبة هي التي تحرك "داعش" والجماعات التكفيرية
السيد نصرالله: الإدارات الأمريكية المتعاقبة هي التي تحرك "داعش" والجماعات التكفيرية
27 تشرين الأول 2022
استشهاد رائد بالحرس الثوري في طهران
استشهاد رائد بالحرس الثوري في طهران
27 تشرين الأول 2022
قائد الثورة : منفذوا هذه الجريمة النكراء سينالون جزاءهم بالتاكيد
قائد الثورة : منفذوا هذه الجريمة النكراء سينالون جزاءهم بالتاكيد
27 تشرين الأول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هجوم شيراز الإرهابي.. آخر سهم في كنانة أعداء إيران
صندوق النقد الدولي... الاتحاد الأوروبي يغرق في خسائر الحرب الروسية - الأوكرانية
بالتزامن مع يوم المرأة الفلسطينية.. ماذا عن الأسيرات داخل سجون الكيان؟
تصريحات ‘‘إسرائيلية‘‘ جديدة ..وغموض في الموقف السعودي حول التطبيع