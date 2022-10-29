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السبت 29 تشرين الأول 2022 ساعة 20:19

ما المنتظر من الحكومة العراقية الجديدة بعد نيلها ثقة البرلمان؟

ما المنتظر من الحكومة العراقية الجديدة بعد نيلها ثقة البرلمان؟
وبحسب المحللون فإن المظاهرات والاحتجاجات التي جابت العراق علی خلفية تدهور الخدمات وتفشي الفساد ركبت موجتها الجماعات الموالية لواشنطن وكان الهدف اسقاط حكومة عادل عبدالمهدي التي كانت قد عقدت في حينه اتفاقاً مع الصين وكان باستطاعة الاتفاق نقل العراق الی مرحلة متطورة.

وفي سياق متصل يقوا خبراء استراتيجيون ان الانقلاب الاميركي جاء لاحباط هذا الاتفاق والاتيان بقوی موالية لواشنطن علی رأس السلطة لاحكام القبضة الاميركية علی العراق وبالتالي جعل موضوع الدعوة لانسحاب القوی الاميركية في خبر كان.

ويؤكد الخبراء ان الاميركان نجحوا في البداية في قلب المشهد وبالتالي ادخال العراق في مسار من الفوضی والازمات والصراعات، لکن هذه الصراعات والفوضی انتهت بالعودة الی تشكيل حكومة ليست كما يريدها الاميركي لاسيما وان السوداني هو مما أسموه هم انه من الفصائل المقاومة العراقية المعارضة لبقاء القوات الاميركية في العراق.

وإلى ذلك فقد شدد سياسيون عراقيون علی ان المطلوب من رئيس الوزراء التصدي  لانتهاك الولايات المتحدة لسيادة العراق.

والساسة العراقيون يطالبون محمد شياع السوداني اعادة هيكلة الجهات الامنية التي يشوب بعض شخصياتها التعامل والتفاعل مع جهات خارجية من أجل التأسيس لمواجهة انتهاك السيادة العراقية.

ويوضح سياسيون عراقيون ان السيادة العراقية منتهكة من قبل الولايات المتحدة فقد ضربت الولايات المتحدة العديد من مقرات الحشد الشعبي وتجاوزت علی هيبة العراق وهذه الامور يجب ان تكون نصب أعين القائد العام للقوات المسلحة.

ويقول دبلوماسيون عراقيون ان حكومة السوداني أتت بعد مضي حكومة شهدت فساداً واسعاً وانتكاسة من حيث الاصلاح ومن حيث السيادة والتوافق.

ويشير دبلوماسيون الی ان السوداني اعلن ان حكومته ستكون حكومة خدمية واصلاحية، موضحين ان كل ما ستقوم به حكومة السوداني سيفرح الشعب لاسيما ما سيقوم به لايقاف الفساد.
 
رقم : 1021733
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