ايران تشيع شهداء هجوم شيراز الارهابي

شيبا وشبانا ، رجالا ونساء، وقبل ساعات من بدء مراسم التشييع احتشدوا في ساحة البسيج والطرق المؤدية إليها . واطلق المشاركون في المراسم هتافات "الموت لامريكا" و، " الموت لإسرائيل " و" الموت لآل سعود "،" يجب سد الطريق ام تغلغل العدو "،" داعش والوهابية عميلان لأمريكا ".



وكانت مدينة شيراز ايضا قد شهدت صباح اليوم السبت مراسم تشييع مهيبة لشهداء الجريمة الإرهابية في مرقد "شاهجراغ" والتي راح ضحيتها العشرات ما بين شهيد وجريح بينهم نساء واطفال .



انطلقت مراسم التشييع من ميدان الإمام الحسين (ع) باتجاه العتبة المقدسة للسيد احمد بن موسى الكاظم "شاهجراغ" بمشاركة مهيبة من اهالي مدينة شيراز .



واطلق المشاركون في مراسم التشييع شعارات عدة تندد باعمال الشغب التي مهدت لجريمة شاهجراغ الارهابية منها "ايها الدواعش ، شيراز لن تصبح دمشق" و "المرأة الحياة، الشهادة ، شيراز تقبلي تعازينا " .



ومن خلال هذه الشعارات نقلت هذه الرسالة إلى جميع الإرهابيين الدواعش ومشغليهم، بان هذا الشعب و تحت راية أهل البيت والشهداء سيتواجدون فيساحة المعركة حتى اخر قطرة من دمهم .



وفي هذا الصدد أشار مساعد قائد الجيش الايراني للشؤون التنسيقية الادميرال " حبيب الله سياري" الى مختلف المؤامرات التي يحوكها الأعداء ضد الشعب الايراني بينها اثارة الفرقة بين شرائحه، مؤكدا أن العدو لن يستطيع بث الفرقة بين ابناء الشعب من خلال اللجوء الى القتل والاغتيالات لأن اواصره وثيقة ومتماسكة.



جاء ذلك في تصريح للادميرال " سياري " خلال مشاركته في مراسم تشييع جثامين شهداء الاعتداء الارهابي الأخير على المرقد الطاهر لأحمد بن موسى (عليهما السلام) التي جرت في مدينة شيراز اليوم السبت، موضحا أن عدو ايران لن يستطيع عبر اعماله الارهابية ايجاد شرخ بين ابناء الشعب الايراني.



وأشار الى تضحيات أهالي محافظة فارس في مرحلة الدفاع المقدس حرب صدام على ايران للفترة (1980 – 1988)، وأكد أن هؤلاء الغيارى الدين قدموا 15 الف شهيد، يشاركون اليوم في تشييع جثامين هؤلاء الشهداء.



واعتبر المسؤول الوحدة والانسجام والتنسيق في مراسم التشييع بأنها تظهر بصيرة الشعب الايراني ومعرفته بالعدو قائلا: ان اهالي فارس يتميزون بالبصيرة والمعرفة ودافعوا عن الدين وثغور ايران ولايزالون يدافعون عن هذا الوطن.



