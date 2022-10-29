الصفحة الرئيسية
0
السبت 29 تشرين الأول 2022 ساعة 20:29

ايران تشيع شهداء هجوم شيراز الارهابي

ايران تشيع شهداء هجوم شيراز الارهابي
شيبا وشبانا ، رجالا ونساء، وقبل ساعات من بدء مراسم التشييع احتشدوا في ساحة البسيج والطرق المؤدية إليها . واطلق المشاركون في المراسم هتافات "الموت لامريكا" و، " الموت لإسرائيل " و" الموت لآل سعود "،" يجب سد الطريق ام تغلغل العدو "،" داعش والوهابية عميلان لأمريكا ".

وكانت مدينة شيراز ايضا قد شهدت صباح اليوم السبت مراسم تشييع مهيبة لشهداء الجريمة الإرهابية في مرقد "شاهجراغ" والتي راح ضحيتها العشرات ما بين شهيد وجريح بينهم نساء واطفال .

انطلقت مراسم التشييع من ميدان الإمام الحسين (ع) باتجاه العتبة المقدسة للسيد احمد بن موسى الكاظم "شاهجراغ" بمشاركة مهيبة من اهالي مدينة شيراز .

واطلق المشاركون في مراسم التشييع شعارات عدة تندد باعمال الشغب التي مهدت لجريمة شاهجراغ الارهابية منها "ايها الدواعش ، شيراز لن تصبح دمشق" و "المرأة الحياة، الشهادة ، شيراز تقبلي تعازينا " .

ومن خلال هذه الشعارات نقلت هذه الرسالة إلى جميع الإرهابيين الدواعش ومشغليهم، بان هذا الشعب و تحت راية أهل البيت والشهداء سيتواجدون فيساحة المعركة حتى اخر قطرة من دمهم .

وفي هذا الصدد أشار مساعد قائد الجيش الايراني للشؤون التنسيقية الادميرال " حبيب الله سياري" الى مختلف المؤامرات التي يحوكها الأعداء ضد الشعب الايراني بينها اثارة الفرقة بين شرائحه، مؤكدا أن العدو لن يستطيع بث الفرقة بين ابناء الشعب من خلال اللجوء الى القتل والاغتيالات لأن اواصره وثيقة ومتماسكة.

جاء ذلك في تصريح للادميرال " سياري " خلال مشاركته في مراسم تشييع جثامين شهداء الاعتداء الارهابي الأخير على المرقد الطاهر لأحمد بن موسى (عليهما السلام) التي جرت في مدينة شيراز اليوم السبت، موضحا أن عدو ايران لن يستطيع عبر اعماله الارهابية ايجاد شرخ بين ابناء الشعب الايراني.

وأشار الى تضحيات أهالي محافظة فارس في مرحلة الدفاع المقدس حرب صدام على ايران للفترة (1980 – 1988)، وأكد أن هؤلاء الغيارى الدين قدموا 15 الف شهيد، يشاركون اليوم في تشييع جثامين هؤلاء الشهداء.

واعتبر المسؤول الوحدة والانسجام والتنسيق في مراسم التشييع بأنها تظهر بصيرة الشعب الايراني ومعرفته بالعدو قائلا: ان اهالي فارس يتميزون بالبصيرة والمعرفة ودافعوا عن الدين وثغور ايران ولايزالون يدافعون عن هذا الوطن.

 
رقم : 1021738
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
محذرا آل سعود والاعلام المسعود ؛ اللواء سلامي : سنسلبكم راحتكم
محذرا آل سعود والاعلام المسعود ؛ اللواء سلامي : سنسلبكم راحتكم
'عرين الأسود' للشعب الفلسطيني: نعد للاحتلال ما سيشفي صدوركم
29 تشرين الأول 2022
هجوم شيراز الإرهابي.. آخر سهم في كنانة أعداء إيران
هجوم شيراز الإرهابي.. آخر سهم في كنانة أعداء إيران
29 تشرين الأول 2022
منفذ العملية الإرهابية في شيراز لقي حتفه
منفذ العملية الإرهابية في شيراز لقي حتفه
29 تشرين الأول 2022
كنعاني يعلق على الحظر الاميركي والكندي الجديد
كنعاني يعلق على الحظر الاميركي والكندي الجديد
29 تشرين الأول 2022
هلاك منفذ هجوم شيراز الإرهابي
هلاك منفذ هجوم شيراز الإرهابي
29 تشرين الأول 2022
مسيرات في جميع انحاء البلاد اليوم للتنديد بجريمة شيراز
مسيرات في جميع انحاء البلاد اليوم للتنديد بجريمة شيراز
28 تشرين الأول 2022
سوريا وحماس.. عودة مهمة لتقوية محور المقاومة
سوريا وحماس.. عودة مهمة لتقوية محور المقاومة
28 تشرين الأول 2022
عام على انقلاب السودان.. هل يسكت الشارع؟
عام على انقلاب السودان.. هل يسكت الشارع؟
28 تشرين الأول 2022
تحليل سلوك وسائل الإعلام الأجنبية في جريمة شيراز الإرهابية
تحليل سلوك وسائل الإعلام الأجنبية في جريمة شيراز الإرهابية
28 تشرين الأول 2022
السيد نصرالله: الإدارات الأمريكية المتعاقبة هي التي تحرك "داعش" والجماعات التكفيرية
السيد نصرالله: الإدارات الأمريكية المتعاقبة هي التي تحرك "داعش" والجماعات التكفيرية
27 تشرين الأول 2022
استشهاد رائد بالحرس الثوري في طهران
استشهاد رائد بالحرس الثوري في طهران
27 تشرين الأول 2022
قائد الثورة : منفذوا هذه الجريمة النكراء سينالون جزاءهم بالتاكيد
قائد الثورة : منفذوا هذه الجريمة النكراء سينالون جزاءهم بالتاكيد
27 تشرين الأول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هجوم شيراز الإرهابي.. آخر سهم في كنانة أعداء إيران
صندوق النقد الدولي... الاتحاد الأوروبي يغرق في خسائر الحرب الروسية - الأوكرانية
بالتزامن مع يوم المرأة الفلسطينية.. ماذا عن الأسيرات داخل سجون الكيان؟
تصريحات ‘‘إسرائيلية‘‘ جديدة ..وغموض في الموقف السعودي حول التطبيع