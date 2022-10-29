الادميرال سیاري: العدو لن يستطيع بث الفرقة بين ابناء الشعب الايراني

جاء ذلك في تصريح للادميرال " سياري " خلال مشاركته في مراسم تشييع جثامين شهداء الاعتداء الارهابي الأخير على المرقد الطاهر لأحمد بن موسى (عليهما السلام) التي جرت في مدينة شيراز اليوم السبت، موضحا أن عدو ايران لن يستطيع عبر اعماله الارهابية ايجاد شرخ بين ابناء الشعب الايراني.



وأشار الى تضحيات أهالي محافظة فارس في مرحلة الدفاع المقدس حرب صدام على ايران للفترة (1980 – 1988)، وأكد أن هؤلاء الغيارى الدين قدموا 15 الف شهيد، يشاركون اليوم في تشييع جثامين هؤلاء الشهداء.



واعتبر المسؤول الوحدة والانسجام والتنسيق في مراسم التشييع بأنها تظهر بصيرة الشعب الايراني ومعرفته بالعدو قائلا: ان اهالي فارس يتميزون بالبصيرة والمعرفة ودافعوا عن الدين وثغور ايران ولايزالون يدافعون عن هذا الوطن.