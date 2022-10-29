الأحزاب والقوى الوطنية اللبنانية تستنكر الهجوم الإرهابي في شيراز

واعتبر اللقاء أنّ هذا الهجوم الإرهابي هو استكمال للحرب الأميركية الصهيونية على الجمهورية الإسلامية في إيران، نتيجة مواقفها الثابتة في مواجهة المشاريع والمؤامرات التي تستهدفها وتستهدف كل منطقتنا، بشعوبها و ثرواتها، وبسبب دعمها اللامحدود لحركات المقاومة في فلسطين ولبنان والعراق وسوريا، ووقوفها إلى جانب شعوب أمتنا، وعلى رأسها الشعب الفلسطيني الصامد والمقاوم.



كما أدان اللقاء تورط بعض أجهزة المخابرات من دول المنطقة في هذه العملية الإرهابية، الأمر الذي يؤدي إلى توتير العلاقات بينها وبين الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي أعلنت على الدوام أنها تطمع إلى تعزيز العلاقات مع جميع دول المنطقة والعمل معاً على حفظ استقرارها وأمنها.



وإذ توجه اللقاء من القيادة والشعب الإيراني بأصدق مشاعر المواساة والتعزية بالشهداء الذين سقطوا في العملية الإرهابية، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى، وأكد وقوفه إلى جانب الجمهورية الإسلامية في إيران في مواجهة كل المؤامرات التي تستهدفها، وهي التي لم تبخل في تقديم الدعم والمساعدة للبنان، مقاومة وشعباً.