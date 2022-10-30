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الأحد 30 تشرين الأول 2022 ساعة 08:23

قاليباف: جريمة شيراز أثبتت أن الأعداء يتربصون لتقسيم إيران

قاليباف: جريمة شيراز أثبتت أن الأعداء يتربصون لتقسيم إيران
وقال قاليباف خلال كلمة له في البرلمان "لا ينبغي استخدام الأعمال الإرهابية لأعداء إيران ذريعة لتجاهل الاحتجاجات الإصلاحية للشعب".
وأضاف "ستغير الحركات الاجتماعية السياسات والقرارات بشرط أن يحدها العنف والمجرمون والانفصاليون، بالطبع جزء من هذا التغيير هو إصلاح نظام الحكم في إطار النظام السياسي للجمهورية الإسلامية".
وكان الشعب الإيراني قد شيع مساء السبت شهداء الحادثة الإرهابية التي أعلن تنظيم داعش عن مسؤوليتها جراء هجوم مسلح استهدف مقام السيد شاه جراغ بمدينة شيراز عاصمة محافظة فارس يوم الأربعاء الماضي.
وخلفت هذه الجريمة الإرهابية 13 شهيداً ونحو 23 جريحاً، فيما أعلن الشعب الإيراني عزمة على الرد على هذه الجريمة الوحشية التي تهدف إلى استهداف أمن البلاد واستقراره.
 
رقم : 1021792
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