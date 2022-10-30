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الأحد 30 تشرين الأول 2022 ساعة 12:57

الرئيس الإيراني: صادراتنا النفطية ارتفعت لما قبل الحظر

الرئيس الإيراني: صادراتنا النفطية ارتفعت لما قبل الحظر
وقال رئيسي خلال كلمة له في حفل افتتاح 5 محطات حرارية "ارتفع حجم الصادرات النفطية الإيرانية إلی ما كان عليه قبل فترة الحظر وتحسين المرتبة العلمية لجامعات البلاد وتوسيع علاقاته مع دول المنطقة من الإجراءات التي تؤشر علی فشل العدو في تحقيق أغراضه".
وأضاف "من خلال إنتاج العلم، أنتجت الجامعات القوة للبلاد وهزمت الأعداء"، مشيراً إلى أن "الجامعات هي أفضل مكان لمناقشة الأحداث الأخيرة وتقديم الحلول والشرط المهم لهذه المحادثات هو الفهم الصحيح  للقضايا".
وشدد الرئيس الإيراني على أن "أهم طريقة لتعزيز النظام في الجامعات هي شرح وحل العقدة العقلية للطلاب والأساتذة".
وتابع "العدو بذل قصاری جهده لوقف الأنشطة العلمية والصناعية والإنتاجية والخدمية في البلاد وقطع علاقاته مع الدول الأخرى، بعد فشله في حياكة المؤامرات ضد البلاد".
 
رقم : 1021827
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