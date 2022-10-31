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الاثنين 31 تشرين الأول 2022 ساعة 08:50

الحرس الثوري يضبط ناقلة نفط أجنبية مع طاقهمها تحمل وقوداً مهرباً

الحرس الثوري يضبط ناقلة نفط أجنبية مع طاقهمها تحمل وقوداً مهرباً
ونقلت الوكالة عن رئيس قضاة محافظة هرمزغان "مجتبى قهرماني"، قوله إن "قوات بحرية تابعة للحرس الثوري تمكنت من الاستيلاء على ناقلة نفط أجنبية تحمل 11 مليون لتر من الوقود المهرب في الخليج الفارسي".
وقال قهرماني إن "الحرس الثوري اوقف ناقلة نفط في المياه الخليجية مع طاقمها"، مبيناً "إن ضبط هذه الناقلة تمت تماشياً مع تنفيذ الأمر القضائي، مع تم تحديد قوات المنطقة البحرية الأولى التابعة للحرس الثوري هذه الناقلة الأجنبية التي تحمل الوقود المهرب".
وأضاف مجتبى قهرامني أن قيمة حمولة ناقلة النفط هذه تبلغ 220 مليار تومان (قرابة 6.5 مليون دولار أمريكي)، مبيناً إنه "تم ضبطت الناقلة بعد شهر من العمل الفني والاستخباراتي التفصيلي".
وأشار إلى أن قبطان ناقلة النفط الأجنبية وطاقمها محتجزون أيضا لاستكمال إجراءات التحقيق والإجراءات القانونية.
وأضاف قهرماني: إن شحنة 11 مليون لتر من ناقلة النفط الأجنبية المضبوطة تعادل 5500 سيارة نيسان وحوالي 110 سيارات سيدان.
وتابع "بالنظر إلى أنه وفقًا للأنباء والمعلومات الواردة، تم الكشف عن أنشطة بعض الشركات غير القانونية في مجال بنوك الوقود، من أجل حماية الحقوق القانونية للحكومة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، كما ستتم محاكمة السفن التي غذت هذه الناقلة المخالفة".
وقال: تماشياً مع تطبيق المادتين 20 و 22 من قانون مكافحة تهريب السلع والعملات، بالإضافة إلى الحكم عليه بالسجن، سيتم تغريم المهربين بما يصل إلى 10 أضعاف قيمة الوقود المكشوف كما سيتم مصادرة الوقود المهرب لصالح الحكومة.
ولفت إلى أن الإجراءات الإجرامية لمهربي الوقود الذين يحاولون بالتنسيق مع الأجانب نهب الأموال الوطنية لن تبقى مخفية عن المظلة الإعلامية للنظام القضائي وضباط إنفاذ القانون، وعقاب مرتكبيها، وستكون هذه الجرائم حاسمة ولا تسامح".
رقم : 1021935
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