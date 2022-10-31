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الاثنين 31 تشرين الأول 2022 ساعة 09:05

عبداللهيان: السبيل لحل الخلاف في القوقاز هو اجتماع "3 + 3"

عبداللهيان: السبيل لحل الخلاف في القوقاز هو اجتماع "3 + 3"
جاء ذلك في ااتصال هاتفي لوزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان، مساء اليوم الاحد، مع وزير خارجية جمهورية أذربيجان جيحون بايراموف، تم خلاله مناقشة بعض القضايا الثنائية وكذلك القضايا ذات الاهتمام المشترك في الساحتين الإقليمية والدولية.

واشار وزير الخارجية الايراني، إلى العلاقات الطيبة بين جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية أذربيجان ، ونوه إلى الاجتماع الأخير بين رئيسي البلدين في أستانا ، واكد على وحدة أراضي دول المنطقة بما في ذلك جمهورية أذربيجان ، وأضاف: نعتقد أن وجود الأجانب في هذه المنطقة يعقد الوضع ونحن ضد هذا الوجود.

وتابع أمير عبداللهيان: إن جمهورية إيران الإسلامية تبحث عن الحل الصحيح للنزاع في القوقاز في اجتماع "3 + 3" والآليات الإقليمية وستواصل جهودها على الدوام لحل المشكلة بين جمهورية أذربيجان وأرمينيا.

وأضاف رئيس الجهاز الدبلوماسي الايراني: نحن نعتبر أمن المنطقة قضية مترابطة ، ونعتبر أمن جمهورية أذربيجان أمن المنطقة وإيران ، واعلنا معارضتنا لاي نشر للقوات الاجنبية في المنطقة ونرى ذلك مناقضا للسلام والاستقرار والتعاون الإقليمي.

من جانبه اعتبر وزير خارجية جمهورية أذربيجان التواصل المباشر والمستمر بين وزيري خارجية البلدين مؤشرا على عمق العلاقات بين طهران وباكو وقال: نحن نقدر ونحترم هذه العلاقات .

كما أعرب بايراموف عن تقديره لهذه المكالمة الهاتفية من قبل وزير الخارجية الايراني وشرحه نتائج زيارته إلى أرمينيا، مشيدا بجهود جمهورية إيران الإسلامية للمساعدة في ارساء السلام والاستقرار الإقليميين.

وأعرب عن معارضته لنشر القوات الأجنبية في المنطقة ، وأكد على استمرار التعاون الإقليمي ، بما في ذلك في اطار اجتماع "3 + 3" للمساعدة في الاستقرار والأمن في المنطقة.

كما رحب وزير خارجية جمهورية أذربيجان بزيارة رئيس مجلس الشورى الإسلامي الايراني المرتقبة إلى باكو ووصفها بأنها تشكل خطوة مهمة في المساعدة بتطوير العلاقات الثنائية.
مصدر : وكالات
رقم : 1021939
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