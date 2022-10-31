رايتس ووتش: لا يمكننا الحديث عن الديمقراطية في البحرين

وجاء في التقرير الرسمي لـ "هيومن رايتس ووتش" المنشور تحت عنوان "الديمقراطية لا يمكن الحديث عنها في البحرين" أن تطبيق القوانين الخاصة بالحرمان من الحقوق السياسية منذ 2018 سمح لسياسيين معارضين في البحرين بالترشح في انتخابات مجلس النواب ولا تملك مجالس ادارة مؤسسات مدنية".

وأضاف البيان أن حكومة البحرين تهمش المعارضين من خلال حرمانهم من حقوقهم الاجتماعية والسياسية والمدنية والاقتصادية بشكل قانوني وهذه قضية جديدة في القائمة الطويلة لانتهاكات حقوق الإنسان في هذا البلد.

ودعت هيومن رايتس ووتش حكومة البحرين إلى إلغاء قوانين 2018 المتعلقة بالحرمان السياسي ومنحها الحقوق القانونية والسياسية والمدنية لجميع المواطنين البحرينيين.

في هذا البيان، طُلب من الدول الحليفة الأخرى للبحرين، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، الضغط على حكومة هذا البلد لإنهاء قمع المعارضة السلمية والمجتمع المدني، وإذا لم يفعلوا ذلك على الأقل نتائج الانتخابات غير الحرة وغير العادلة في لا تقبل البحرين.