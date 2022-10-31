اعتقال الشخص الثاني المتورط في الهجوم الإرهابي في شيراز

وقال اسماعيل خطيب في كلمة له خلال المؤتمر الوطني للدفاع السلبي إن "قوات الاستخبارات تمكنت الليلة الماضية من اعتقال الشخص الثاني المتورط في الحادثة الإرهابية بمدينة شيراز".

وكان هجوماً مسلحاً استهدف مرقد السيد شاه جراغ بمدينة شيراز وقع مساء الأربعاء الماضي، أسفر عن استشهاد 13 زائراً وإصابة نحو 30 بجروح.

وتبنى تنظيم داعش الإرهابي مسؤولية الهجوم، فيما ذكر أن المنفذ هو الإرهابي "أبو عائشة العمري"، أحد عناصر التنظيم.

فيما أعلنت السلطات الإيرانية، مساء الجمعة، عن وفاة المهاجم المسلح، وقال المساعد السياسي والأمني لحاكم محافظة فارس "إسماعيل محبي بور"، "إن الإرهابي الذي هاجم الزوار الإيرانيين في مرقد شاه جراغ بمدينة شيراز، توفي رغم كل الجهود لإنقاذه".