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الاثنين 31 تشرين الأول 2022 ساعة 10:29

استشهاد احد كوادر قوى الامن الداخلي في اعتداء ارهابي جنوب شرق ايران

استشهاد احد كوادر قوى الامن الداخلي في اعتداء ارهابي جنوب شرق ايران
وقال العميد أحمد طاهري ان عناصر وحدة مغاوير "عمار" في ايرانشهر كانوا في دورية امنية قرب قرية خير اباد التابعة لمدينة ايرانشهر عندما استهدفت مجموعة ارهابية بالاسلحة الرشاشه سيارة تابعة لوحدة المغاوير ، مما أدى إلى نشوب حريق في السيارة وانفجارها واستشهاد الملازم ثالث محسن رضائي.

وأضاف العميد طاهري ، في إشارة إلى الهجوم العنيف بالنيران والاشتباكات المسلحة مع الإرهابيين : "إن كوادر قوى الامن الداخلي تصدوا بشجاعة للزمرة الارهابية وقتلوا أحد الإرهابيين ، وجرحوا عددا اخر منهم ما دفعهم الى الفرار فيما تقوم الامن الداخلي بتمشيط المنطقة."

وأشار إلى الهجوم الجبان الذي قامت به الزمرة الإرهابية على كوادر وحدة المغاوير ، وقال أن هذا الهجوم اسفر مع الاسف عن استشهاد أحد ضباط الامن الداخلي وجرح 3 من زملائه المضحين وفي ختام الاشتباكات تم ضبط سيارة مسروقة وسلاحي كلاشنكوف وكمية كبيرة من الذخيرة وقاذفة "ار بي جي" ومقذوفتين.
رقم : 1021958
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