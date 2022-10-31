الخارجية الإيرانية: نية الاتحاد الأوروبي معاقبة الحرس الثوري "عمل غير قانوني"

وقال ناصر كنعاني خلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي "إن تصريحات السلطات الألمانية بشأن قرار معاقبة الحرس الثوري هي استمرار للأفعال غير المسؤولة لهذه الدول فيما يتعلق الجمهورية الإسلامية وتعزى إلى نهجها الخاطئ تجاه إيران حكومةً وشعباً".



وأضاف "الحرس الثوري هو الهيئة العسكرية الرسمية لإيران ومثل هذا العمل غير قانوني"، مشيراً إلى أن "طهران تأمل أن تهتم الحكومة الألمانية والحكومات الأخرى بنتائج أعمالها غير البناءة وألا تضحي بمصالحها المشتركة من أجل المنافع السياسية العابرة والقرارات العاطفية".



وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الأحد، إن بلادها والاتحاد الأوروبي يفكران في إضافة الحرس الثوري إلى قائمة المنظمات الإرهابية.



وأضافت في مقابلة مع وكالة أنباء ألمانية، في إشارة إلى تصريحاتها الأخيرة بشأن فرض حزمة عقوبات أخرى على إيران: "نحقق في كيفية تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية".



وتأتي تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية بعد يوم من الموعد النهائي الذي حدده القائد العام للحرس الثوري للمتظاهرين الإيرانيين لإنهاء احتجاجاتهم المناهضة للحكومة.



وفي الأسبوع الماضي، أعلنت ألمانيا أيضًا أنها ستفرض عقوبات أكثر صرامة على إيران خارج حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي.



وقالت أنالينا بيربوك أيضًا إنه لا توجد حاليًا مفاوضات لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) بين الدول الغربية وإيران.