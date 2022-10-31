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الاثنين 31 تشرين الأول 2022 ساعة 12:03

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى من باب المغاربة

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى من باب المغاربة
وحسب المركز الفلسطيني للإعلام ذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة في بيان صحفي أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

وأوضحت أن المستوطنين المقتحمين أدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية منه، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وواصلت شرطة الاحتلال التضييق على دخول المصلين الوافدين من القدس والداخل المحتل للأقصى، ودققت في هوياتهم، واحتجزت بعضها عند بواباته.

وفي السياق، اعترضت "جماعات الهيكل" المزعوم على قرار شرطة الاحتلال تقليص نصف ساعة من ساعات فتح باب المغاربة أمام الاقتحامات، تزامنًا مع التوقيت الشتوي.

وردًّا على ذلك، بدأ المقتحمون بجمع حملة تواقيع ورسائل إلكترونية وصلت إلى 1456 من أصل 2000 رسالة وضعوها كهدف للضغط على شرطة الاحتلال، مطالبين أيضًا بفتح المسجد الأقصى أمامهم طوال اليوم.

ويتعرض الأقصى يوميًّا عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، وعلى فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض مخطط تقسيمه زمانيًّا ومكانيًّا.
مصدر : وكالات
رقم : 1021970
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